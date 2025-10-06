Alejandro, maestro sevillano en Irlanda: "En España se cobra la mitad del sueldo con el triple de niños por docente, es una locura"

Más de 3 millones de españoles residen en el extranjero, una tendencia que se mantiene al alza año tras año. Muchos de estos son jóvenes con estudios superiores en busca de mejores oportunidades laborales de las que pueden encontrar en nuestro país. Por ejemplo, el de maestros y profesores es uno de los colectivos profesionales más demandados.

"Llevo más de siete años trabajando como maestro y hay algo de lo que no me ha dado cuenta hasta que he venido a Irlanda", asegura el sevillano Alejandro Mesa en una de sus publicaciones de TikTok (@buenosdiasporcierto, con más de 50.000 seguidores). Este joven ha trabajado con anterioridad en la enseñanza de adultos en Japón o en barrios con niños en riesgo de exclusión social.

"Esta es la etapa más difícil en la que he trabajado y la más importante", afirma Mesa, que apenas lleva unos meses como maestro de niños de dos años en un centro infantil en Irlanda. El sevillano cuenta cómo al principio los niños llegaban a las aulas "llorando, que no sabían hablar, caminar relacionarse...". Sin embargo, el maestro ha observado cómo, "con cariño, empatía y educación" pronto comienzan a dar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras palabras o congeniar con sus compañeros.

Alejandro destaca que parte de las dificultades de esta etapa educativa reside en que se trata de personas en pleno proceso de desarrollo. "Lo difícil que es ver a una persona que no está creada aún, sobre todo su cerebro, que está formándose hasta los seis años, cómo se está empapando de todo lo que recibe", subraya el docente. En este sentido, el sevillano reconoce que la familia desempeña un papel fundamental, junto con la escuela y los maestros.

Mejores sueldos y condiciones que en España

No obstante, este maestro denuncia que pese a su importancia, la educación infantil es la etapa peor remunerada, incluso en Irlanda. "Aquí estoy cobrando una media de 2.500 a 3.000 euros, en España si llegan a la mitad ya pueden dar gracias", señala Mesa. El salario habitual de un educador infantil en España se movería entre los 1.200 y 1.500 euros.

A parte del componente salarial, Alejandro revela que las condiciones de trabajo y la calidad de la enseñanza también son mejores en Irlanda. En concreto, el sevillano destaca que en Irlanda la proporción de alumnos por docente es de un máximo de seis niños, mientras que en España asciende hasta 15 o 20. "Imaginaos cobrar la mitad del sueldo con el triple de niños, es una locura", sentencia.

La solución para Alejandro está clara: "Si realmente queremos un cambio en las personas, la sociedad y que haya progreso, necesitamos invertir mucho más en educación y sobre todo valorar muchísimo esta etapa".

"Maestro o maestra de infantil, mi más sincera enhorabuena. Si conocéis a alguien, animadle, apoyadle, porque es una locura, es una barbaridad. Y sobre todo, estad siempre en contacto con los docentes, con los maestros, con los educadores de vuestros hijos, de vuestros familiares, de vuestras amistades. Intentad ayudaros en lo que podáis, porque es muy difícil y necesitamos que estemos todos en el mismo barco", concluye Mesa.