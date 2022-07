Así es la alumna de Sevilla que ha logrado el "oro" en los premios de Bachillerato

Se llama Jimena Toro Trigo y ha logrado la mejor nota en la edición sevillana de los Premios de Bachillerato que convoca la Consejería de Educación y Deporte. Su nombre engrosa la ya larga lista de jóvenes que hacen gala de la excelencia académica en Andalucía, pese a lo mucho y mal que se habla de las nuevas generaciones en demasiadas ocasiones.

Esta alumna del IES Isbilya, en la capital andaluza, ha obtenido un 38,25 en las pruebas que se realizaron el pasado 28 de junio. Para esta edición se han inscrito 563 alumnos. El requisito para participar es haber acabado la etapa preuniversitaria con una nota de 8,75, condición que Jimena Toro cumplía con creces, pues ha conseguido un 10, matrícula de honor.

Se presentó a este certamen motivada, en parte, por otros compañeros que también se habían inscrito. En este tiempo de preparación ha resultado clave el trabajo desempeñado por los profesores del Isbilya, instituto público en el que ha estudiado desde que comenzó el primer curso de la ESO. "Han sido fundamentales en todo lo que he logrado y en la preparación de estas pruebas", afirma Toro.

Cuatro horas de estudio al día

En el último curso de Bachillerato ha empleado una media de cuatro horas diarias para prepararse las asignaturas. Los fines de semana este tiempo se incrementaba. Ha estudiado el Bachillerato de Ciencias. Ya se ha matriculado en el doble grado de Matemáticas y Estadísica que imparte la Universidad de Sevilla (US). Para ello le ha valido el 13,65 que obtuvo en la Selectividad. Con semejante nota le ha sido fácil conseguir plaza en la primera adjudicación.

Aún no tiene claro a qué se dedicará profesionalmente cuando acabe la carrera. "Siempre me he inclinado por la enseñanza, pero ahora mismo no lo sé. Al acabar el doble grado lo decidiré, en función de las posibilidades laborales que existan en ese momento", refiere la joven.

Las pruebas del premio de Bachillerato se celebraron el 28 de junio. Jimena Toro acudió a realizarlas al IES Ciudad Jardín. Allí se enfrentó a cuatro exámenes, divididos en dos bloques de dos horas. El primero fue para los ejercicios de Inglés y Filosofía y el segundo, los de Matemáticas II e Historia. "Con ese margen, le otorgábamos a cada ejercicio el tiempo que creíamos conveniente", explica esta estudiante, que reconoce que dichos exámenes entrañaban más dificultad que los de la reciente Selectividad, especialmente el de Inglés, por las palabras que en él aparecían, y el de Filosofía, que le obligó a preparárselo más que para las pruebas de acceso a la universidad.

El ejercicio físico

Su nombre se suma al de otros 14 estudiantes sevillanos que han logrado estos premios. La dedicación de esta joven no se ciñe al ámbito puramente académico, sino que también ha sacado tiempo estos años para disfrutar de una de sus grandes pasiones, el Hapkido. Se trata de un arte marcial propio de Corea del Sur que Jimena lleva practicando desde que tenía siete años. En aquel entonces era alumna del CEIP Carmen Benítez, a escasos metros de la parroquia de San Roque, y buscaba un centro donde impartieran gimnasia rítmica. Descubrió que muy cerca acababa de inaugurarse un taller donde podía aprender un deporte hasta entonces poco conocido y con escasa presencia en Sevilla.

Tal ha sido su esfuerzo en este ejercicio físico que también ha obtenido recompensa: cinturón negro, el máximo reconocimiento para una especialidad, como el judo, que tiene en Andalucía una fuerte implantación, la mayor de todas las comunidades españolas en dicho deporte. Una práctica que no piensa abandonar y que compaginará ahora con los estudios superiores. Mente y cuerpo en continua preparación.