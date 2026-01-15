El AMPA del IES Vicente Aleixandre: "No podemos estar todas las mañanas preocupados por la salud de nuestros hijos"

“Necesitamos un compromiso urgente de la Junta de Andalucía para garantizar que los alumnos puedan asistir a clase sin ningún tipo de riesgo físico”. Así se expresa el presidente del AMPA del IES Vicente Aleixandre de Triana, Ángel Aranda, tras el derrumbe de parte del techo del instituto tras las vacaciones de Navidad. Asimismo, Aranda reclama, además, un compromiso firme a largo plazo para acometer una reforma integral del edificio, “porque el centro necesita intervenciones a muchos niveles: revestimientos, baldosas que se caen, techos… lo principal ahora es evitar cualquier riesgo para el alumnado”, apunta.

El presidente del AMPA reconoce que la comunidad educativa recibió la noticia con sorpresa y decepción. “Sabíamos que el edificio necesitaba una intervención, pero no esperábamos encontrarnos esta situación a la vuelta de las Navidades”, señala. La preocupación, añade, es que el problema pueda reproducirse en otras zonas del centro. “Sospechamos que este derrumbe tiene que ver con filtraciones continuas que afectan a distintas partes del techo, por eso necesitamos un compromiso claro de la administración para que se solucione a futuro”.

Alarma en un instituto de Triana al derrumbarse un techo: "¡Se cae a pedazos!" / Redacción Sevilla

El incidente fue detectado justo al retomarse la actividad lectiva tras el parón navideño. Fue entonces cuando la dirección del instituto comprobó que se había venido abajo parte del techo del pasillo de la primera planta, una zona de tránsito diario. El desplome se produjo mientras el centro permanecía cerrado, lo que evitó daños personales. De inmediato se retiraron los escombros y se dio aviso a la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Ese mismo día, un técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se desplazó al centro para elaborar un informe. Según ha trascendido en los últimos días, existe un proyecto de obras urgentes que podría comenzar en las próximas semanas, aunque ni la dirección del centro ni la AMPA asegurean haber recibido confirmación oficial. Mientras tanto, la zona afectada permanece precintada, lo que ha obligado a clausurar cinco aulas y un cuarto de baño y a reubicar al alumnado en espacios como la biblioteca o distintos departamentos, entre ellos estudiantes de segundo de Bachillerato.

“Hay más de 500 familias afectadas y necesitamos información clara y soluciones rápidas”, insiste Aranda. “No podemos estar cada mañana preocupados por la salud de nuestros hijos”.

El malestar de las familias también lo resume Inmaculada Izquierdo, madre de una alumna del centro: “Se nos cae a pedazos”. Izquierdo recuerda que el IES Vicente Aleixandre, con más de 60 años de antigüedad, lleva reclamando una reforma integral desde 2005. “Durante años solo se ha parcheado. Antes se caían cascotes de escayola, pero ahora ya se viene abajo parte de la estructura. El deterioro es exagerado y el miedo es que esto ocurra en horario lectivo”.