Prolongar el calendario escolar durante julio. Este debate público que estos días están alimentando algunos expertos en pedagogía y asociaciones educativas tiene una respuesta contundente por parte de las familias que forman parte de las ampas sevillanas. Tanto desde la federación provincial de asociaciones de madres y padres de alumnos Nueva Escuela como desde la plataforma de Escuelas de Calor se rechaza el alargamiento del curso, una opción que califican de “parche” que deja sin descanso a los alumnos y a la comunidad educativa.

Las distintas ampas coinciden en que es ya en el curso que viene cuando tocará hacer el esfuerzo. “El profesorado, que es el competente, detectará en la evaluación inicial, como siempre hace, qué niveles tiene el alumnado, y los equipos directivos y los claustros deberán contar con los recursos (refuerzos de plantilla docente) necesarios para poder hacer las adaptaciones curriculares necesarias”, apuntan desde las Escuelas de Calor. Mientras que en la Fampa Nueva Escuela se apunta a la necesidad de planificar un programa de refuerzo para, al menos el primer trimestre del curso que viene: “No queremos planes de refuerzo estivales de 15 días de los que ya quedaron en evidencia su nula eficacia el curso pasado”.

Las razones para rechazar un calendario más largo este año son varias. Algunas muy evidentes y que vienen denunciando desde la citada plataforma sevillana desde hace tres años: las altas temperaturas y la insuficiente climatización de las aulas hace inviable que el curso continúe en el mes de julio en muchos centros. A las que se suma la necesidad de que los menores superen el choque emocional del confinamiento.

Pero hay otro motivo de peso y es que el alumnado no ha tenido igualdad de oportunidades durante este confinamiento. “La brecha digital se ha puesto ahora de manifiesto, pero la segregación socio-económica también existe en la escuela pública y eso es una realidad”, comentan desde la Fampa. Es por ello que en Escuelas de Calor opinan que no se puede improvisar a la hora de recuperar como se ha hecho con la teleformación, que no ha llegado por igual a todas las familias.

Por ello, desde la Fampa se pide a la Consejería de Educación que se den cuanto antes instrucciones claras donde se paralice la ampliación de materia curricular y se acabe con las desigualdades creadas por las capacidades tan dispares existentes en cada centro educativo. “En consecuencia de lo anterior, todo lo trabajado en casa no puede ser evaluable debido a los distintos métodos y criterios usados por cada centro. Sólo debe ser tenido en cuenta de manera positiva para reforzar el esfuerzo realizado y nunca en prejuicio del alumnado que no haya podido seguir el ritmo”, apuntan indicando que lo óptimo sería recabar la situación real del alumnado y el profesorado, los recursos que se tienen en casa y cómo se han podido usar, y conocer factores tan importantes como la situación económica o laboral familiar.

Desde Escuelas de Calor se opinan que la labor del profesorado que se está haciendo es muy positiva, “pero no olvidemos que no todo el profesorado está mostrando la misma generosidad, empatía y colaboración, sumando más ansiedad a las familias y al alumnado ante la falta de directrices clara desde la Administración”. Es por ello que hacen un llamamiento a la Inspección Educativa para que refuerce la idea entre los equipos directivos de que ninguna instrucción o circular que ha emitido la Consejería de Educación dice que se avance materia, sino que se refuercen los contenidos dados de manera presencial.

Para las distintas ampas lo prioritario ahora, la lección para el futuro, es la necesidad de cerrar las brechas existentes y puestas en evidencia en el confinamiento. Y cuando llegue el fin del calendario escolar del curso, descansar.