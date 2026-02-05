Amplio operativo en el Cementerio para garantizar la seguridad tras la borrasca

El paso de la borrasca ha provocado el cierre de los espacioes abiertos, incluido el cementerio de San Fernando. Un servicio que tiene características especiales. Por esta razón, no se han suspendido los sepelios ni las incineraciones y existen una serie itinerarios que garantizan la seguridad de familiares y trabajadores. El Ayuntamiento mantiene desplegado un operativo especial en el Cementerio municipal, con equipos de Parques y Jardines, Bomberos y servicios técnicos, para evaluar los daños provocados por la borrasca, retirar arbolado afectado y asegurar todo el recinto. Como medida preventiva, las instalaciones permanecerán temporalmente cerradas al público mientras se completa la revisión integral, aunque los sepelios e incineraciones continúan mediante itinerarios seguros para familiares y trabajadores.

Esta intervención forma parte del dispositivo general desplegado en toda la ciudad para atender incidencias en parques, zonas verdes y espacios públicos, con el objetivo de restablecer la normalidad y garantizar la seguridad.

Como medida preventiva, el recinto permanecerá cerrado al público durante los próximos días mientras se desarrollan labores de retirada de restos vegetales y revisión integral del arbolado y de las instalaciones, asegurando las zonas. No obstante, los entierros y sepelios continuarán celebrándose, aplicando itinerarios que garanticen la seguridad de familiares y trabajadores para garantizar el acceso de las familias. Asimismo, el servicio de incineraciones funciona con total normalidad, al encontrarse ubicado en una zona próxima a la entrada y sin afección del arbolado.

Las primeras inspecciones realizadas apuntan a que más de 60 árboles se han visto afectados por el viento, entre ejemplares dañados, ramas de gran porte desprendidas y algunos vuelcos. Estos datos no son definitivos, ya que el cementerio cuenta con una extensión aproximada de 28 hectáreas, lo que requiere una revisión pormenorizada que aún continúa.

El procedimiento de actuación prioriza en primer lugar la eliminación de riesgos inminentes o elementos con peligro inmediato; posteriormente, la retirada de árboles ya volcados o gravemente dañados; y, a continuación, una inspección técnica del resto del arbolado para evaluar su estabilidad y determinar posibles intervenciones adicionales. Asimismo, se ha registrado la caída de un muro interior del recinto, sin que se hayan producido daños personales.

Revisión de mausoleos, panteones y sepulturas

De forma paralela, también se están revisando mausoleos, panteones y sepulturas, donde ya se han detectado afecciones, en al menos, 40 sepulturas que están siendo inspeccionadas, con el objetivo de garantizar que todo el recinto se encuentre en condiciones adecuadas antes de su reapertura.

Asimismo, como medida preventiva, las zonas balizadas permanecen restringidas y se ha indicado al personal del cementerio que no desarrolle trabajos en estos espacios hasta que queden completamente asegurados. Una vez garantizada la seguridad, por el operativo de Parques Jardines y Bomberos, el personal del cementerio retomará progresivamente las labores habituales de mantenimiento, conservación y atención a las instalaciones.

Durante la jornada de hoy, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han visitado el recinto para supervisar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos y coordinar el operativo municipal.

Sanz ha señalado que “actuamos con rapidez, pero con todas las garantías; la seguridad es lo primero antes de reabrir por eso desde el primer momento, después de la borrasca Leonardo, operativos de Parques y Jardines y Bomberos trabajan sobre el terreno en la retirada de árboles dañados y en la seguridad de las zonas afectadas”.

En este sentido, el primer edil ha indicado que “este trabajo se enmarca en el dispositivo activado en toda la ciudad tras el temporal. Estamos actuando con todos los medios disponibles y de forma coordinada para recuperar la normalidad cuanto antes, pero siempre con un criterio claro: la seguridad es lo primero”.