Ana López basa su candidatura a rectora de la US en "un proyecto realista"

La catedrática Ana López ha entregado su candidatura a rectora de la Universidad de Sevilla (US) arropada por gran parte del equipo que la acompañará ,si finalmente cuenta con el apoyo de la comunidad universitaria y sale elegida.

La candidata declara estar ilusionada con el proyecto que ha definido para conducir la universidad de los próximos seis años, un proyecto que califica de "ilusionante, realista y ejecutable". Ya está disponible en la página web de la candidatura: analopezrectora.es.

Pensando en ti. Es el lema de su campaña y la línea que ha guiado el desarrollo de un programa de gobierno construido en torno a las personas que conforman la comunidad universitaria y a su bienestar. Dicho documento incluye una reflexión general sobre los retos presentes y futuros que afronta la Universidad de Sevilla, así como un largo desarrollo en objetivos y compromisos alrededor de las funciones de la institución académica (docencia, investigación, transferencia y cultura), los colectivos que la componen (estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de administración y servicios) y los instrumentos que contribuirán, de manera transversal, a construir la universidad del futuro, "la universidad que queremos y que necesitamos".

"La sociedad a la que nos debemos"

En el apartado de instrumentos, tienen un lugar destacado los objetivos y medidas relacionadas con la gobernanza y el presupuesto, la internacionalización, la digitalización, así como la atención a la comunidad universitaria y la responsabilidad social con respecto "a la sociedad a la que nos debemos".

Un programa en el que se ha tenido en cuenta la participación de la comunidad universitaria, especialmente importante para que el diagnóstico y las propuestas recogidas respondan a las necesidades percibidas por sus integrantes. "El programa, el compromiso adquirido con la comunidad universitaria, debe marcar la senda de la acción de gobierno", afirma.

Espíritu de servicio y coherencia

Ana López presenta su candidatura tras un largo periodo de reflexión y anuncia que “ha tomado la decisión desde el compromiso con la universidad pública, la responsabilidad y con el espíritu de servicio público y la coherencia que siempre han caracterizado mi gestión”, tras considerar agotada su etapa como vicerrectora.

Catedrática de Psicología del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, adscrita al Departamento de Psicología Experimental, ha publicado más de 70 artículos en revistas de reconocido prestigio y, actualmente, forma parte del Grupo de Investigación Mujeres, Bienestar y Ciudadanía (SEJ066). Su investigación gira en torno al desarrollo de pruebas psicométricas en diferentes ámbitos de la psicología, a la aplicación de la teoría de los sistemas dinámicos en el estudio de la dinámica de la ansiedad y diferentes tipos de fobias. Ha trabajado en proyectos centrados en la violencia de género.