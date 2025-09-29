Ángeles Gallego promete una gestión "más transparente" si es rectora de la US

La catedrática de Administración de Empresas Ángeles Gallego ha formalizado su candidatura a rectora de la Universidad de Sevilla (US). Su propuesta representa "una visión renovadora y comprometida con un modelo de gestión más participativo y transparente". Tras anunciar en septiembre su intención de liderar la institución, Gallego inició un proceso activo de escucha en todos los campus, con reuniones con estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, de administración y servicios, con el objetivo de construir un proyecto colectivo que responda a las necesidades reales de la comunidad universitaria.

Fruto de estos encuentros, ha recibido numerosas propuestas a través de la web habilitada, además de las aportaciones recogidas en los foros celebrados. Ángeles Gallego se muestra ilusionada y profundamente honrada por la oportunidad de liderar la Universidad de Sevilla. En los próximos días presentará su programa electoral, en el que invita a toda la comunidad a participar en la construcción de la universidad que viene.

Ángeles Gallego es catedrática en el área de Administración de Empresas. Ha desarrollado su carrera académica y científica en la US desde sus estudios de licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (1994), y posteriormente Graduada en Medicina (2023). Es doctora en Administración y Dirección y se ha especializado en la dirección estratégica y gestión de empresas, con especial atención al papel de las redes organizativas y alianzas estratégicas como mecanismos clave para la competitividad empresarial.

También ha tenido experiencia en la gestión privada. Ha ocupado diversos cargos unipersonales de gestión durante más de 10 años. Ha dirigido el Centro de Formación Permanente y ha impulsado la formación continua en la US. Ha sido vicedecana de Movilidad y Estudiantes de la Facultad de Turismo y Finanzas y Coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo