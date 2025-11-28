El antiguo edificio de Correos de San Jacinto cambiará de uso para acoger seis viviendas

El gobierno local de José Luis Sanz ha aprobado este viernes inicialmente el estudio de ordenación de la parcela ubicada en la calle San Jacinto, 44, en Triana. Concretamente se trata del edificio donde se ubicaba una antigua oficina de Correos que dejó de tener uso en 2014, y por tanto quedar desocupado, con su mudanza a la calle Marianillo, próxima a la zona referida.

Con ello se pretende un cambio de uso de la citada parcela para desarrollar una actuación de mejora urbana como es la construcción de nuevas viviendas en esta ubicación manteniendo las condiciones de ocupación y altura de la edificación, que es de tres plantas, y estableciendo un número máximo de seis viviendas en la parcela.

Tiene una superficie de 239,15 m2 y una superficie construida sobre rasante de 1.045 m2 y de 98 m2 bajo rasante.

Con esta actuación, el equipo de gobierno asegura que sigue desbloqueando solares o edificios para la construcción de nuevas viviendas en la ciudad.