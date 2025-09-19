Antonio Muñoz asegura que recuperará la Alcaldía de Sevilla en 2027

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado este viernes que se siente respaldado por su partido para recuperar la alcaldía de la capital andaluza en las próximas elecciones municipales. "Mi partido confía en mí, yo voy a ser, no es que vaya a ser el candidato, es que estoy seguro y permítanme que no es prepotencia, que en el año 2027 voy a recuperar la alcaldía de Sevilla", ha declarado Muñoz, quien ha añadido que "Sevilla está muy triste" y ha "perdido fuelle" durante la actual legislatura.

Durante una entrevista en el programa 'Mediodía, Sevilla' de Canal Sur Radio, el ex alcalde ha valorado la situación del aeropuerto hispalense, recordando que las instalaciones ya tuvieron una ampliación en 2022, por lo que considera que "ahora mismo las instalaciones son adecuadas a la demanda". No obstante, ha subrayado que Sevilla "siempre debe tener un trato en los presupuestos" acorde a su importancia como capital andaluza.

Respecto a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre una parcela de Emvisesa en Pino Montano, Muñoz ha sido tajante: "Vimos que no hay nada, nada que pueda parecerse a un delito o algo grave, se lo puedo asegurar". Ha explicado que se trató de "una parcela que se sacó a subasta para arrendamiento y hubo una única licitadora", adjudicándose "por encima del precio".

Críticas a la gestión municipal actual

El portavoz socialista ha criticado duramente la gestión del actual gobierno municipal en varios frentes. Sobre la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución, ha calificado la actuación de "atentado al patrimonio de la ciudad de Sevilla" por los taladros realizados en fachadas de edificios históricos. Muñoz ha anunciado que, tras examinar el expediente, podrían acudir a la Justicia "si se confirman las sospechas de un expediente mal hecho".

En cuanto a la gestión de la gripe aviar, Muñoz ha considerado "un contrasentido" que el Real Alcázar permaneciera cerrado mientras el Parque María Luisa seguía abierto, permitiendo que los niños dieran de comer a las aves. "Estamos ante un gobierno municipal que improvisa continuamente y que no sabe lo que quiere", ha manifestado.

Sobre el futuro urbanístico de Sevilla

Preguntado por modelos urbanos de referencia, Muñoz ha destacado el ejemplo de algunas capitales bálticas que han reconvertido antiguos espacios industriales en centros culturales. Ha señalado que Sevilla podría aplicar este modelo en espacios como Atarazanas, Artillería, la fábrica de vidrio o las naves de Renfe, sugiriendo específicamente que la recuperación de la fábrica de vidrio de Miraflores como centro cívico "transformaría la vida" del barrio.

Respecto a la movilidad en Sevilla Este, ha recordado que su proyecto era la Línea 2 del Metro, cuya redacción "está retrasada más de un año en la Junta de Andalucía". Sobre el polémico Tranvibús, ha explicado que era una "solución transitoria" mientras llegaba el metro, criticando que los problemas actuales se deben a la "falta de planificación" del gobierno municipal, ya que "esas pruebas se tenían que haber realizado en agosto de 2024".

El festival Icónica en la Plaza de España

Muñoz también se ha referido al festival Icónica, que se celebra en la Plaza de España, reconociendo que es "un festival que se ha consolidado y que supone un motor de atracción turística". Aunque ha admitido que existen quejas vecinales por el ruido, ha defendido que "no podemos estar coartando la libertad empresarial de gente que tiene ideas atractivas" y ha asegurado que, a diferencia de los toldos, no le consta ningún deterioro del patrimonio debido a estos conciertos, ya que al promotor "se le exige un seguro" para posibles restauraciones.