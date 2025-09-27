Antonio Muñoz, ex alcalde de Sevilla, celebra su boda en el Palacio de la Motilla

Antonio Muñoz, ex alcalde de Sevilla y actual líder de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, le ha vuelto a dar el "sí, quiero" al que es desde 2022 su marido, el escritor Fernando Repiso. Lo ha hecho este sábado, el primero del otoño, en el Palacio de la Motilla, un edificio historicista, de gran valor patrimonial, que recuperó su relevancia social durante los años en los que Muñoz fue regidor de la capital andaluza. A la celebración de este nuevo enlace han acudido numerosos rostros de la política municipal, periodistas y amigos de la pareja que no han querido perderse estas horas de alegría.

De negro y blanco. Así han vuelto a casarse el portavoz del grupo municipal socialista y el escritor. Lo han hecho cogidos del brazo de sus respectivas hermanas, Concha Muñoz y Verónica Repiso. Una de rojo y otra de verde. Los cuatro han posado en la escalera principal del mencionado palacio antes de bajar al patio central, donde los esperaban los invitados, que han ido llegando desde una hora antes al inmueble situado en la confluencia de las calles Laraña y Cuna, el cual es propiedad actualmente del empresario cordobés Mario López Magdaleno, dueño también del Pabellón de Hungría en los terrenos donde antes estuvo la Expo'92.

La ceremonia ha tenido lugar a las 12:30. Minutos antes, Antonio y Fernando posaban para la prensa. Lo hacían con caras sonrientes y con el trato tan afable que los caracteriza. Fernando, de riguroso blanco, quería preservar la sorpresa de la indumentaria. No quería que ningún invitado los viera antes de bajar al patio principal, donde ha tenido lugar el nuevo enlace, en el que han actuado como maestras de ceremonia la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya (quien ya los casó en los juzgados tres años antes), y a la periodista Mercedes de Pablo, muy amiga de la pareja.

Una elegante decoración floral

Mercedes, quien ha leído los textos previos al enlace, ha elegido un conjunto de Valentino, en negro y blanco. "De colores muy similares a las mujeres sacerdotes anglicanas", comentaba a los periodistas que han cubierto la celebración. Es la primera vez que esta periodista ha usado pamela, la cual se ha quitado a la hora de intervenir. Ha escogido unos versos de la joven poeta Victoria León, una de las preferidas del matrimonio. Tanto el patio como las escaleras han estado bellamente adornados con flores blancas por la floristería sevillana La Galería. Han destacado también los centros con la flor del paraíso colocados en el recibidor.

La elegancia ha sido la seña de identidad de la celebración en todo momento, tanto en la decoración como en el acompañamiento musical, con un coro en directo que ha otorgado gran solemnidad.

Entre los invitados, cabe señalar la presencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, del teniente general José Rodríguez y de quien fuera también alcalde de Sevilla y secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. No han faltado los concejales y compañeros de partido Juan Carlos Cabrera, Francisco Páez, María Encarnación Aguilar y Myriam Díaz, entre otros. Sin olvidar al catedrático Manuel Marchena. También ha acudido el presidente del Consejo de Cofradía, Francisco Vélez; la cantante Laura Gallego con su pareja, el productor musical Javier Esteban, así como los empresarios Rosauro Varo, Fede Quintero, Laura Robles y Kike Sarasola. De igual manera, han estado presentes el director del Hotel Inglaterra, Manuel Otero; el secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores; la académica Eva Díaz Pérez, el experto en Relaciones Públicas Carlos Telmo, el consultor Juan Carlos Blanco y el ex gerente de Urbanismo Rafael Márquez.

Regalos solidarios

La solidaridad también ha estado muy presente en esta ceremonia, en la que a los invitados se les ha entregado pulseras rosas para la lucha contra el cáncer de mama y también otro recuerdo vinculado a la Fundación Pasqual Maragall, cuya labor está centrada en la investigación del Alzhéimer, enfermedad con la que la pareja está muy sensibilizada.

El Palacio de la Motilla ha sido escenario décadas atrás de importantes bodas de la sociedad sevillana. Aquí se casó el actual duque de Alba con Matilde Solís. Fue en 2019 cuando de nuevo adquirió relevancia con los premios MTV, tras permanecer varios años sin albergar actos culturales. En aquel entonces, el ahora líder de la oposición ostentaba el cargo de concejal de Cultura. Muñoz y Repiso han tenido claro desde el primer momento que habría de ser el lugar para celebrar con los amigos su amor. Hacerlo, además, en una soledada mañana de otoño. Y con la elegancia que los caracteriza.