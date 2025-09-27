En imágenes, la celebración de la boda de Antonio Muñoz en el Palacio de la Motilla

Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla y actual portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, ha vuelto a contraer matrimonio con su esposo desde 2022, el escritor Fernando Repiso. La ceremonia se ha celebrado este sábado en el Palacio de la Motilla, donde han asistido numerosas figuras de la política local, profesionales de los medios de comunicación y amigos cercanos, que han acompañado a la pareja en una jornada marcada por la alegría.