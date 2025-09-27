CARRERA NOCTURNA
Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla
Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz

En imágenes, la celebración de la boda de Antonio Muñoz en el Palacio de la Motilla

Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla y actual portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, ha vuelto a contraer matrimonio con su esposo desde 2022, el escritor Fernando Repiso. La ceremonia se ha celebrado este sábado en el Palacio de la Motilla, donde han asistido numerosas figuras de la política local, profesionales de los medios de comunicación y amigos cercanos, que han acompañado a la pareja en una jornada marcada por la alegría.

1/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
1/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
2/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
2/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
3/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
3/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
4/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
4/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
5/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
5/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
6/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
6/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
7/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
7/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
8/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
8/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
9/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
9/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
10/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
10/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
11/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
11/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
12/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
12/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
13/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
13/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
14/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
14/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
15/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
15/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
16/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
16/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
17/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
17/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
18/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
18/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
19/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
19/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
20/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
20/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
21/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
21/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
22/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
22/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
23/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
23/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
24/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
24/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
25/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
25/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
26/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
26/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
27/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
27/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
28/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
28/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
29/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
29/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
30/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
30/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
31/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
31/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
32/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
32/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
33/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
33/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
34/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
34/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
35/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
35/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
36/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
36/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
37/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
37/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
38/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz
38/38 Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla / Juan Carlos Muñoz

