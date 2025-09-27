En imágenes, la celebración de la boda de Antonio Muñoz en el Palacio de la Motilla
Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla y actual portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, ha vuelto a contraer matrimonio con su esposo desde 2022, el escritor Fernando Repiso. La ceremonia se ha celebrado este sábado en el Palacio de la Motilla, donde han asistido numerosas figuras de la política local, profesionales de los medios de comunicación y amigos cercanos, que han acompañado a la pareja en una jornada marcada por la alegría.
1/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
2/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
3/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
4/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
5/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
6/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
7/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
8/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
9/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
10/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
11/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
12/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
13/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
14/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
15/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
16/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
17/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
18/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
19/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
20/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
21/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
22/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
23/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
24/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
25/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
26/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
27/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
28/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
29/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
30/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
31/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
32/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
33/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
34/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
35/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
36/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
37/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz
38/38Antonio Muñoz celebra su boda en el Palacio de la Motilla/Juan Carlos Muñoz