Antonio Sanz: "Alfonso Guerra y Felipe González son ejemplos de inteligencia política, de astucia y de sentido de Estado"

Este es el discurso íntegro pronunciado por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en el acto de entrega del XIII premio Manuel Clavero:

"Don José Joly, presidenta de la Fundación Persán, Concha Yoldi, compañeros del Consejo de Gobierno, consejeras de Economía, Empleo y Justicia, Presidente de la Diputación, ex-presidentes de la Junta de Andalucía, que estáis aquí cordial saludo, miembros del jurado, estimado Ignacio Martínez. A todos, en este llenazo absoluto, yo creo que récord, que esta noche brilla en este premio. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias en nombre del Gobierno de Andalucía y de su presidente, de Juanma Moreno, tanto a Diario de Sevilla, como al Grupo Joly, como a la Fundación Persán, su invitación siempre a participar en este acto de entrega, y en esta ocasión ya en su decimotercera edición.

Un premio a la altura del nombre que lleva, y aprovecho para saludar a la familia de Don Manuel Clavero. Una figura clave para entender lo que hoy es Andalucía, porque Don Manuel Clavero es una de las personas claves en el andalucismo moderno, en el andalucismo moderado y en el andalucismo constitucional. Un hombre que siempre llevó el diálogo por bandera y que abrió, sin duda alguna, un nuevo tiempo para nuestra tierra.

Como decía, este es un premio digno de llevar el nombre de Don Manuel Clavero. Solo basta hacer un repaso a los ganadores en esas doce ediciones anteriores, ya se han mencionado, como para claramente hoy ver elevada esa categoría, incluyendo en su nómina de ganadores a Alfonso Guerra. Una figura cuya trayectoria forma parte de la historia viva de la democracia española y andaluza.

Pero miren, hoy voy a empezar esta intervención con una recomendación. El café puede ser muy bueno para la salud. El café nos despierta, nos activa, incluso puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Seguro que habrán escuchado muchas veces a la gente decir hasta que no me tomo el café no soy persona. A mí me pasa eso y algo parecido le pasó a nuestro Estado de Derecho, a nuestro Estado de las autonomías, que hasta que no dieron el café no fue persona. Café para todos, nos suena a todos.

El café también es un buen antioxidante, aumenta la concentración y nos mantiene en estado de alerta, algo que parece necesario. Y es que si malo es saltarse la ley en la reivindicación como hicieron algunos, que el café les había subido la cabeza, tan malo puede ser traspasar los límites cediendo al chantaje de esos mismos. Pero la manera de entender lo mejor que tiene la democracia es que yo hoy tenga la oportunidad en nombre del gobierno de Andalucía y desde la discrepancia política, me suba hoy aquí para reclamar, y decirlo muy honrado y sin tapujos, algunas de las cualidades políticas indudables tanto de Alfonso Guerra como de Felipe González. Ambos son ejemplos de inteligencia política, de astucia y de sentido de Estado. Y el apoyo finalmente a la solución del café para todos del profesor Clavero fue una de las primeras grandes pruebas de ello.

Y que nadie se confunda ni se alarme, ni se inquiete, si desde las filas adversarias añoramos unos tiempos que también son principios. Uno fundamental, el sentido de Estado. Es decir, alinear tu interés personal y partidario al interés de la nación. Porque el sentido de Estado consiste en saber distinguir no cuando gana y cuando pierde uno o su partido, sino cuando gana y cuando pierde España. Estos dos señores que hoy, no cabe duda, que ensalzan esta cena, tanto por el premiado como por quien va a hablar de su figura, lo sabían y eso los diferencia de otros en la historia.

Enhorabuena, Alfonso, por este merecido reconocimiento que honra la hermosa memoria de don Manuel Clavero. Alfonso Guerra ha sido protagonista de algunos de los capítulos más decisivos de nuestra convivencia. Ha dedicado su vida a la política, al servicio público y también a la cultura. Y precisamente por eso quiero subrayar la importancia de esta ocasión. Porque la democracia se fortalece cuando sabemos reconocer en los demás, más allá de esas diferencias ideológicas, la aportación sincera y profunda que han hecho a nuestro país, como es el caso de la persona premiada. Alfonso Guerra, como todos sabemos, tuvo un papel clave en la transición española, como lo tuvo Felipe González, en la que todos aprendimos a ceder y a sumar para construir juntos.

Uno de los artífices de la modernización de un partido socialista que se convirtió en gran alternativa y posteriormente en gobierno durante muchos años. Y fue también actor protagonista en los debates de la Constitución de 1978, una carta magna que aún hoy es el marco que nos une y nos guía. Su inteligencia negociadora y su fuerza oratoria lo convierten en una de las voces más reconocibles y atractivas del Parlamento.

Voy a decir una cosa que seguramente no se sepa tanto. Alfonso Guerra es uno de los grandes artífices del gran consenso que se alcanzó para el nuevo Estatuto de Autonomía"

Siendo vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra contribuyó de manera decisiva a la consolidación de las instituciones democráticas y al impulso de las reformas sociales y económicas que marcaron una época. Y hoy voy a decir una cosa que seguramente no se sepa tanto. Es uno de los grandes artífices del gran consenso que se alcanzó para el nuevo Estatuto de Autonomía, presidiendo la Comisión Constitucional del Congreso.

Su habilidad, su conocimiento -conocía mejor el Estatuto que los ponentes que veníamos de Andalucía-, su capacidad para negociar hizo posible, incluso en más de una ocasión, nos ayudó a todos a encontrar la solución para llegar al acuerdo. Y ese consenso del Estatuto de Autonomía tiene mucho que ver con aquel 2007, con lo que hoy sigue siendo nuestra gran Andalucía.

Declarado amante de la literatura y en particular de la poesía, no podemos olvidar su inmensa vocación cultural y humanística. Su compromiso humanístico ha sido reconocido por numerosas distinciones y pasado muy poco tiempo atrás con el comisionado para la exposición de 'Los Machado, retratos de familia". Pero si algo ha distinguido y termino siempre a Alfonso es el vínculo profundo con su Sevilla natal. Nunca ha dejado de sentirse parte de esta tierra y nunca ha ocultado sus raíces.

Por todo ello, el premio Manuel Clavero que hoy recibes tiene un valor muy especial. Reconoce no sólo al político brillante y combativo, sino también al hombre que ha contribuido a cimentar la convivencia democrática, al intelectual que ha difundido cultura y pensamiento y al sevillano orgulloso que siempre llevó su tierra por bandera. Hoy, gracias a este galardón, Andalucía agradece a Alfonso Guerra su compromiso y su aportación y lo hace desde la concordia, desde el respeto y desde la gratitud porque, como decía antes, las democracias tienen que encrandecerse al reconocer el papel en la historia importante y clave que se desarrolla, se piense lo que se piense.

Reitero mi felicitación al Diario de Sevilla, en nombre del gobierno de Andalucía y su presidente, a la Fundación Persán por siempre apoyar muchas iniciativas claves de la dinámica social de Andalucía y felicidades a Alfonso Guerra por honrar el legado y la memoria de Manuel Clavero con este reconocimiento y con este cariño que hoy le expresa en los Reales Alcázares de Sevilla toda la sociedad sevillana y andaluza. Enhorabuena Alfonso y felicidades."