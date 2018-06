"Si apareciera el cuerpo de Marta, la antropología forense podría obtener mucha información acerca de lo que le pasó”

Hace más de 10 años que se produjo el asesinato de Marta del Castillo. Una década de trabajo policial muy arduo y de sufrimiento para todos sus familiares y amigos. Una de las claves para poder haber cerrado heridas y depurar responsabilidades es no haber podido contar con el eficiente trabajo de los médicos forenses de Sevilla. No hay cuerpo, no hay informe forense. “El problema es que, en el caso de Marta del Castillo, sin cadáver no tenemos nada. Sé que el juez de ese caso es muy meticuloso y los profesionales policiales se entregan en cuerpo y alma. Nosotros, como forenses, estuvimos expectantes y, de hecho, la directora del Instituto de Medicina Legal estuvo presente en las distintas búsquedas. Podemos presuponer que, si la encuentran, esté esqueletizada y nosotros resolvemos homicidios en esqueletos, porque hay mecanismos homicidas que dejan una impronta en el hueso. En el caso de que apareciera el cuerpo de Marta, la antropología forense podría obtener mucha información acerca de lo que le pasó aunque hayan pasado más de 10 años”, comenta María Santos, médico forense del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, que dio ayer una ponencia en la UPO.

“Hay alumnos que tienen que dejarlo cuando empiezan a ver fotos de cadáveres. No pueden soportarlo”

El sistema de funcionamiento de la investigación de los homicidios en España es uno de los más completos en el ámbito internacional. La ciudadanía tiene siempre como referente a forenses como Horatio Caine, de CSI Miami, por el glamur del cine y la televisión, pero la realidad es que Estados Unidos va por detrás de España en este campo. “Ellos tienen serias limitaciones que nosotros no tenemos al ser un sistema público y al participar el juez, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Instituto de Medicina Legal, que hace inspección ocular y autopsias. Y por último, el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, que es nuestro laboratorio de referencia para esclarecer todo lo relacionado con una muerte, sea homicidio o no. Esa multidisciplinariedad y esa buena relación personal y profesional entre todas estas entidades lleva a la resolución a la mayor parte de los casos. Casi todos acaban con la detención del autor. Tenemos unos sistemas muy estandarizados, pero de alta calidad, y los resultados lo avalan”, comenta María Santos.

Además, para dedicarse a esta profesión hay que estar hecho de otra pasta, porque la experta reconoce que “hay alumnos que tienen que dejarlo cuando empiezan a ver fotos de cadáveres. No pueden soportarlo”.