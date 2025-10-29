Aparecen muertos cientos de peces en el cauce del Guadaira junto a la estación de bombeo de Emasesa

Algunos de los peces muertos en el cauce del Guadaira en la zona de la estación de bombeo de Emasesa.

Los vecinos de Bellavista han alertado esta semana de la muerte de cientos de peces en el cauce del Guadaira, concretamente entre Bellavista e Isla Natura, a la altura de la estación de bombeo de Emasesa, concretamente en la zona de uno de los puentes que cruza la lámina de agua.

Los denunciantes son vecinos que suelen pasear por esta zona. Destacan que el agua tenía desde este lunes un color de cieno que aparentaba que habían arrojado algún tipo de contaminante al cauce.

A preguntas de este periódico, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), como administración responsable de la gestión de este cauces, ha respondido este miércoles que sus técnicos han detectado "alteraciones en la calidad del agua tras las lluvias del domingo" en esa zona y que "se están realizando investigaciones para determinar el origen y actuar en consecuencia".

Detalle de los peces muertos en el cauce del Guadaira entre Bellavista e Isla Natura / M.G.

"Desde ayer (martes) por la mañana estamos actuando en la zona, al haberse detectado alteraciones en la calidad del agua tras las lluvias del domingo. Se están realizando investigaciones para determinar el origen y actuar en consecuencia", responde la CHG.

El caso se ha puesto también en conocimiento del delegado del Distrito Bellavista-la Palmera.