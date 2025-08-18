Arde un centro de transformación en el Polígono Sur

Un incendio destruyó la madrugada de este lunes un centro de transformación de Endesa ubicado en la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur de Sevilla. Se trata de una instalación que tenía una potencia instalada de 2.000 kilovoltioamperios (KVA) a pesar de tener solo 111 contratos de suministro en vigor, es decir que no superarían los 450 kilovatios de energía, según informó Endesa.

A pesar de estar sobredimensionado la instalación, que quedó completamente renovada el pasado año cuando en el mes de agosto se volvió a calcinar, no ha resistido la consecuencia del fraude masivo provocado por las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas afectando no solo a las instalaciones eléctricas sino también a la seguridad de las personas que viven en estos entornos.

Para garantizar el suministro a los clientes con contrato en vigor, Endesa va a instalar dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 KVA respectivamente, mientras lleva a cabo las tareas de revisión de la instalación. En total Endesa invertirá más de 350.000 euros en la sustitución de este centro de transformación ya que se tendrá que cambiar las máquinas transformadoras, volviendo a colocar dos transformadores con una potencia cada uno de 1.000 KVA, es decir, potencia suficiente como para 1.400 clientes, a pesar de que los contratos en vigor siguen siendo 111.

Desde 2020 esta instalación ha salido ardiendo una vez al año, a pesar de contar con 20 veces más potencia de los clientes con contrato que lejos de aumentar a lo largo de estos años ha disminuido de 119 a 111 clientes con contrato de suministro en vigor.

Se trata de una zona sobredimensionada donde la problemática del fraude por cultivo de marihuana se vuelve cada vez más acuciante. Una plantación de marihuana en una vivienda de unos 100 metros cuadrados puede consumir como 80 viviendas a la vez. La manipulación de las instalaciones para este fin y este consumo desmesurado son las causas principales de los problemas de suministro que se registran en la zona además de suponer un peligro para la seguridad e integridad de las personas.

Por este motivo Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla hace tan solo 3 años llevó a cabo un plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas y se instalaron 12 nuevos centros de transformación en los barrios de Sevilla en los que se registraba más incidencias por fraude. La medida se ha visto ampliada ahora con la reciente firma este verano de un nuevo protocolo de actuación con otros 12 nuevos centros de transformación en estos barrios, con el fin de dotar de más potencia y nuevas infraestructuras a zonas que ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado.

Las ubicaciones de estas nuevas infraestructuras, concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en Distrito Cerro Amate donde se instalarán 8 nuevos centros de transformación, Distrito Este-Torreblanca con 2 nuevos, Distrito Sur y Distrito Norte con 1 respectivamente. Cada una de estas instalaciones contarán con un centro de transformación que albergará dos máquinas transformadoras de 1.000 KVA cada una, es decir, la potencia suficiente para abastecer a 800 nuevos suministros.

Endesa está trabajando ya en la instalación de varios de estos nuevos centros de transformación a la vez que se une el acompañamiento a las fuerzas de seguridad para la detección de estas plantaciones. En los primeros seis primeros meses del año se han abierto 106 expedientes por plantaciones de marihuana en Sevilla, lo que supone 4 expedientes a la semana en operaciones lideradas por Policía Nacional.