Arranca la mayor inversión del IAPH desde 1992 para rehabilitar la Cartuja de Sevilla

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha anunciado este lunes el inicio de un ambicioso plan de rehabilitación en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), ubicada en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. Del Pozo ha destacado que esta es “la mayor inversión pública acometida por el IAPH desde 1992 en el edificio principal de su sede”, un proyecto que aborda trabajos que habían permanecido “inacabados desde hace más de 30 años”.El plan de rehabilitación se extenderá hasta el año 2027 y cuenta con un presupuesto total de 3.146.338 euros, financiados con fondos FEDER.

La intervención está diseñada para lograr la mejora sustancial de las instalaciones del organismo, con avances significativos en su equipamiento museográfico y organizacional, así como en la accesibilidad y la eficiencia energética.

Entre las obras programadas, se optimizarán las conexiones internas para garantizar el transporte seguro de bienes culturales entre los talleres y las salas de exhibición. Además, se instalará un nuevo equipamiento museográfico en la sala abovedada del Claustro de Legos y se incorporará una nueva señalética cultural que realzará las distintas etapas históricas del edificio.

En materia de eficiencia energética, se sustituirán las actuales y obsoletas instalaciones de climatización por un sistema más eficiente con control inteligente. Esta nueva inversión se suma a la ya finalizada en 2023, la cual permitió la apertura de una nueva sala de exposiciones en el Claustro de Legos.

El Claustro de Legos, epicentro de esta actuación, fue históricamente un espacio alterado tras la transformación del monasterio en fábrica de cerámica a partir de 1841.

La actuación arqueológica como paso inicial

Los trabajos en la sede del IAPH han comenzado con una intervención arqueológica en la zona oriental del patio del Claustro de Legos, considerada un “paso previo indispensable” para la redacción del proyecto de arquitectura.

El objetivo de esta fase es documentar, estudiar y valorar las preexistencias históricas y los posibles vestigios subyacentes. Se busca obtener un conocimiento previo de las estructuras y materiales para orientar la intervención arqueotectónica, confirmando datos de actuaciones anteriores y obteniendo información contrastada sobre el entorno medioambiental. Hasta el momento, se ha confirmado la existencia de infraestructuras de época monacal y el uso del espacio como lugar de trabajo en época de Pickman. Adicionalmente, los análisis de un pozo esterquilinio permitirán obtener información sobre la dieta alimenticia de los antiguos habitantes y su entorno medioambiental.

Reconocimiento nacional: Premio Hispania Nostra

La consejera del Pozo descubre la placa del reconocimiento de Hispania Nostra. / D. S.

Previo al anuncio de la rehabilitación, Del Pozo encabezó el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa por el Premio Hispania Nostra 2025, concedido al IAPH por su destacada rehabilitación de los Efebos de Pedro Abad.

La consejera subrayó que este premio, “impulsado por la sociedad civil”, supone un “estímulo” y evidencia que Andalucía se sitúa “en la vanguardia científica en investigación y restauración del patrimonio arqueológico”. El acto contó con la presencia de la presidenta de la asociación Hispania Nostra, Araceli Pereda, y del director del IAPH, Juan José Primo Jurado.

El jurado de los premios valoró el proyecto por su “alto nivel técnico y científico” y por el gran reto que supuso para el equipo del IAPH volver a poner los Efebos en pie, de manera que puedan ser contemplados en su posición vertical y original.

La restauración, que buscó garantizar la estabilidad y recuperar la integridad formal y estética de las piezas, frenó los procesos de deterioro, principalmente causados por la corrosión del metal. Se aplicó la experiencia de más de 30 años del IAPH, sumada a la aplicación de nuevas tecnologías y el ensayo pionero de materiales en conservación patrimonial, como la poliamida 12. Para unir las diversas partes fragmentadas y anclar las esculturas a sus bases, se incorporaron innovadoras estructuras internas.

Los Efebos, hallados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial de Jaén antes de su venta en el mercado negro, están inscritos desde 2019 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), bajo las denominaciones de Efebo Apolíneo y Efebo Dionisíaco. Actualmente, forman parte de los fondos museográficos de la Junta de Andalucía y pueden ser visitados en el Museo Arqueológico de Córdoba.

La intervención fue posible gracias al patrocinio de la Fundación Magtel y la colaboración de múltiples entidades externas y una red de especialistas nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad de Sevilla, el Centro Nacional de Aceleradores (CNA), el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y el Museo Arqueológico Nacional de Florencia, entre otros.

Cabe destacar que no es la primera vez que el IAPH recibe un reconocimiento nacional. En 2006, obtuvo el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por la intervención en el Giraldillo de Sevilla (también un bronce antiguo), y en 2014, se le concedió el Premio Hispania Nostra en la categoría de intervención en el territorio y el paisaje por su actuación en la ensenada de Bolonia, en Cádiz.