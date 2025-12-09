El asesino de El Viso ingresará en prisión cuando salga del hospital

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona, en funciones de guardia y competente además en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado fin de semana como presunto autor de la muerte de su ex pareja sentimental en la localidad de El Viso del Alcor.

Inicialmente, se le atribuye la presunta autoría de un delito de asesinato, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Durante su comparecencia en sede judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Una vez concluida su comparecencia judicial, que se ha llevado a cabo después de que un médico forense haya concluido que estaba en condiciones de prestar declaración, el detenido ha sido trasladado nuevamente a un centro hospitalario, concretamente al módulo penitenciario del mismo, donde permanecerá bajo custodia policial hasta que reciba el alta hospitalaria, momento en el que será trasladado a prisión.

Por estos hechos, la fallecida no consta como denunciante, perjudicada o víctima de violencia de género, ni respecto al ahora detenido ni tampoco respecto a cualquier pareja anterior, mientras que el varón arrestado sí cuenta con antecedentes por violencia de género en relación a otra pareja anterior.

El crimen se cometió la noche del sábado en una vivienda de la calle Calvario de El Viso del Alcor. El sospechoso asestó presuntamente nueve puñaladas por la espalda a la víctima y varias más en el pecho, y luego prendió fuego a la casa.