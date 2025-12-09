El Gobierno confirma el crimen del Viso como un asesinato machista

El Gobierno ha confirmado este martes el asesinato de una mujer en El Viso del Alcor como un crimen machista. La víctima, Jennifer T. O., de 30 años, fue asesinada presuntamente por su pareja la noche del pasado sábado. El Ministerio de Igualdad apunta que no existían denuncias previas por violencia de género. La mujer trenía tres hijos menores de edad. Con la confirmación de este caso, más otro ocurrido en Toledo el 3 de diciembre, son ya 44 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas en lo que va de año en España. Tres de ellas murieron en la provincia de Sevilla.

Son 1.339 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 29 en 2025 y a 498 desde 2013. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron "su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima".

Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes. El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, condenó el crimen y trasladó sus condolencias a familiares y amigos. Volvió a recordar que “la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea de Estado, en la que este Gobierno trabaja de forma continuada y comprometida desde el origen, fomentando actitudes cotidianas desde la base del respeto, la educación en igualdad y atención y protección a quien denuncia, que se ve complementada con la firmeza de quienes aplica la ley”.

Pero esta lucha, continuó, “debe ser tarea de todos, de cada persona, comunidad o institución y entre todos librar esta lucha con la visión puesta en quienes necesitan de nuestra acción permanente y comprometida para ayudarles a vivir en plenitud de derechos”. “Con ellas debemos estar todos a una”, apostilló.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, mostró su “dolor e indignación” ante este nuevo caso de violencia machista. Transmitió, en su nombre y en el de todo el Gobierno andaluz, su “más enérgica condena” y trsaladó sus condolencias a la familia y personas allegadas. La consejera recordó que los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas y sus familias las 24 horas del día y los 365 días.

El hombre de 35 años detenido por este asesinato sigue custodiado por la Guardia Civil en el hospital donde permanece ingresado a la espera de que el Juzgado de Carmona que investiga este crimen machista decida sobre su situación procesal. Fuentes del instituto armado informaron este martes a EFE de que esta misma mañana han entregado al juzgado las diligencias practicadas sobre este caso y que ahora la autoridad judicial deberá decidir si toma manifestación al arrestado en el propio centro hospitalario o bien espera a que reciba el alta.