Así quedan las nuevas tarifas de los parkings municipales de Sevilla en 2026

Aparcar en algunos de los parkings municipales de Sevilla será ligeramente más caro en 2026. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la última actualización de las tarifas conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) que, en la mayoría de los casos, supone un incremento del 3,1%. Este pequeño ajuste, aunque moderado, se notará en el bolsillo de los ciudadanos.

La medida afecta a los aparcamientos situados en zonas como Triana, Los Remedios, el Casco Antiguo o el entorno de la Puerta de Jerez. Asimismo, hay que tener en cuenta que los precios por minuto varían entre unos otros, lo que lleva a establecer claras diferencias. Pero ¿cuáles son los parkings más caros y los más baratos para aparcar en Sevilla?

Los parkings más caros de Sevilla en 2026

A partir de las tarifas recientemente aprobadas, es posible valorar cuáles son los aparcamientos más caros de la ciudad. Además, en algunos casos se establece un precio por minuto y en otros un precio por fracción de minuto. Esta diferencia es sutil, pero importante: si el aparcamiento cobra por fracción de minuto, incluso unos segundos adicionales pueden contarse como un minuto completo, aumentando así el total a pagar.

A continuación, se muestran los parkings más caros de Sevilla, atendiendo a su precio con el IVA incluido:

Virgen de Luján : 0,066788 €/fracción de minuto.

: 0,066788 €/fracción de minuto. Plaza de la Concordia : 0,050747 €/minuto (1ª hora); 0,039992 €/minutos (2ª hora y siguientes).

: 0,050747 €/minuto (1ª hora); 0,039992 €/minutos (2ª hora y siguientes). José Laguillo : 0,049738 €/minuto.

: 0,049738 €/minuto. San Juan de Ribera : 0,049122 €/minuto.

: 0,049122 €/minuto. Plaza de Cuba : 0,048895 €/minuto.

: 0,048895 €/minuto. Avenida de Roma: 0,047201 €/minuto.

Los parkings más baratos de Sevilla en 2026

A la hora de buscar un aparcamiento a la ciudad, es inevitable pensar primero en aquellos con precios más asequible. La diferencia puede ser notable, hasta el punto de situarse en los 0,037193 €/minuto, en el caso del Aparcamiento Interparking Cano y Cueto, situado en el Casco Antiguo. Así, nos encontramos con los aparcamientos más baratos de la ciudad:

Cano y Cueto — 0,037193 €/minuto

— 0,037193 €/minuto Mercado de Triana — 0,039683 €/minuto

— 0,039683 €/minuto Mercado del Arenal — 0,040456 €/minuto

— 0,040456 €/minuto Paseo de Cristóbal Colón — 0,044667 €/minuto

¿Qué parkings tienen los mejores abonos de Sevilla?

A excepción de los parkings de Cano y Cueto, Mercado de Triana, José Laguillo o Mercado del Arenal, los demás incluyen abonos diarios, mensuales o anuales. Por ejemplo, el aparcamiento de Plaza de la Concordia establece un canon anual para residentes (209,849046 €) y no residentes (223,729766 €). Esto significa que, de efectuar el pago, el usuario tendrá su plaza asegurada durante todo el año, sin importar cuántas horas o días la use.

En lo que respecta a los abonos diarios, el más asequible es el abono que ofrece el parking del Paseo Cristóbal Colón (26,797281 €/día), seguido de los de la Avenida de Roma (28,350183 €/día) y Virgen de Luján (28,980606 €/día). Ligeramente más caro es el de Plaza de Cuba (32,270903 €/día).

Por último, el abono mensual más económico es el de Virgen de Luján (145,703105 €/mes), que cuenta además con una opción de alquiler nocturno (116,506606 €/mes). Esta misma distinción la hace el aparcamiento de la Plaza Cuba (210,315919 €/mes, 24 horas; 94,325290 €/mes, nocturno); mientras que los abonos de la Avenida de Roma (220,199551 €/mes) y el Paseo de Cristóbal Colón (215,385205 €/mes) se encuentran entre los más caros.