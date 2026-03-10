Así quedan las nuevas tarifas de los parkings municipales de Sevilla en 2026
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado las nuevas tarifas conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo, que supone un incremento del 3,1%
Aparcar en algunos de los parkings municipales de Sevilla será ligeramente más caro en 2026. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la última actualización de las tarifas conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) que, en la mayoría de los casos, supone un incremento del 3,1%. Este pequeño ajuste, aunque moderado, se notará en el bolsillo de los ciudadanos.
La medida afecta a los aparcamientos situados en zonas como Triana, Los Remedios, el Casco Antiguo o el entorno de la Puerta de Jerez. Asimismo, hay que tener en cuenta que los precios por minuto varían entre unos otros, lo que lleva a establecer claras diferencias. Pero ¿cuáles son los parkings más caros y los más baratos para aparcar en Sevilla?
Los parkings más caros de Sevilla en 2026
A partir de las tarifas recientemente aprobadas, es posible valorar cuáles son los aparcamientos más caros de la ciudad. Además, en algunos casos se establece un precio por minuto y en otros un precio por fracción de minuto. Esta diferencia es sutil, pero importante: si el aparcamiento cobra por fracción de minuto, incluso unos segundos adicionales pueden contarse como un minuto completo, aumentando así el total a pagar.
A continuación, se muestran los parkings más caros de Sevilla, atendiendo a su precio con el IVA incluido:
- Virgen de Luján: 0,066788 €/fracción de minuto.
- Plaza de la Concordia: 0,050747 €/minuto (1ª hora); 0,039992 €/minutos (2ª hora y siguientes).
- José Laguillo: 0,049738 €/minuto.
- San Juan de Ribera: 0,049122 €/minuto.
- Plaza de Cuba: 0,048895 €/minuto.
- Avenida de Roma: 0,047201 €/minuto.
Los parkings más baratos de Sevilla en 2026
A la hora de buscar un aparcamiento a la ciudad, es inevitable pensar primero en aquellos con precios más asequible. La diferencia puede ser notable, hasta el punto de situarse en los 0,037193 €/minuto, en el caso del Aparcamiento Interparking Cano y Cueto, situado en el Casco Antiguo. Así, nos encontramos con los aparcamientos más baratos de la ciudad:
- Cano y Cueto — 0,037193 €/minuto
- Mercado de Triana — 0,039683 €/minuto
- Mercado del Arenal — 0,040456 €/minuto
- Paseo de Cristóbal Colón — 0,044667 €/minuto
¿Qué parkings tienen los mejores abonos de Sevilla?
A excepción de los parkings de Cano y Cueto, Mercado de Triana, José Laguillo o Mercado del Arenal, los demás incluyen abonos diarios, mensuales o anuales. Por ejemplo, el aparcamiento de Plaza de la Concordia establece un canon anual para residentes (209,849046 €) y no residentes (223,729766 €). Esto significa que, de efectuar el pago, el usuario tendrá su plaza asegurada durante todo el año, sin importar cuántas horas o días la use.
En lo que respecta a los abonos diarios, el más asequible es el abono que ofrece el parking del Paseo Cristóbal Colón (26,797281 €/día), seguido de los de la Avenida de Roma (28,350183 €/día) y Virgen de Luján (28,980606 €/día). Ligeramente más caro es el de Plaza de Cuba (32,270903 €/día).
Por último, el abono mensual más económico es el de Virgen de Luján (145,703105 €/mes), que cuenta además con una opción de alquiler nocturno (116,506606 €/mes). Esta misma distinción la hace el aparcamiento de la Plaza Cuba (210,315919 €/mes, 24 horas; 94,325290 €/mes, nocturno); mientras que los abonos de la Avenida de Roma (220,199551 €/mes) y el Paseo de Cristóbal Colón (215,385205 €/mes) se encuentran entre los más caros.
