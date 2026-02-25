Urbanismo saca a la venta las parcelas para construir cinco microaparcamientos para residentes en Sevilla

La calle Virgen de Luján tendrá un aparcamiento para residentes en su confluencia con Santa Fe.

La Gerencia de Urbanismo ha sacado a la venta este martes las primeras fincas de subsuelo para la construcción de microaparcamientos subterráneos para residentes. Se trata del procedimiento de enajenación de cinco fincas municipales, situadas bajo la rasante de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá, Genaro Parladé y Felipe II.

El Ayuntamiento ha fijado un plazo de tres años (36 meses) para resolver este trámite. Los interesados en optar a la compra, mediante procedimiento abierto, tendrán de plazo hasta el 10 de abril, incluido, para presentar sus ofertas

El presupuesto base de licitación de esta enajenación asciende a 361.511,28 euros con impuestos y a 298.769,65 euros sin impuestos.

Estas son las fincas que salen a la venta:

Subsuelo bajo parte de la calle Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional, de 5.333,14 metros cuadrados de superficie. El importe total correspondiente al valor urbanístico de la parcela bajo rasante asciende a 158.657,20 euros.

Localización del subsuelo para el parking de Virgen de Luján / Gerencia de Urbanismo

Subsuelo bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva, de 4.452,00 metros cuadrados de superficie. El importe total correspondiente al valor urbanístico de la parcela bajo rasante asciende a 52.441,91 euros.

Localización del suelo para el parking en Virgen de la Antigua / Gerencia de Urbanismo

Subsuelo bajo parte de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas, de 2.720,133 metros cuadrados de superficie. El importe total correspondiente al valor urbanístico de la parcela bajo rasante asciende a 38.558,81 euros.

Subsuelo bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera (finca A) y entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B), de 3.416,137 y 3.077,762 metros cuadrados, respectivamente de superficie. El importe total correspondiente al valor urbanístico de la parcela bajo rasante asciende a 36.299,35 euros.

Subsuelo bajo el cruce de la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla, en el barrio del Porvenir, de 4.632,71 metros cuadrados de superficie. El importe total correspondiente al valor urbanístico de la parcela bajo rasante asciende a 12.812,29 euros.

Toda la información acerca de esta operación se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a través del siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=edzPLoAw%2BvyFQ%2FlhRK79lA%3D%3D

Esta operación de venta forma parte de un proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla para poner a disposición de operadores interesados en estas construcciones, porciones de subsuelo donde resulte viable y de interés llevar a cabo estas infraestructuras. Para garantizar el éxito de este procedimiento, la Gerencia de Urbanismo realizó previamente una consulta pública al mercado para conocer la disposición privada existente en la promoción de estas instalaciones, al cabo de la cual se recibieron seis propuestas de ubicaciones concretas por parte de varias entidades empresariales.

Para poder vender dichas superficies de subsuelo se han tenido que realizar previamente cambios jurídicos para que dichas porciones pasaran de pertenecer al dominio público para tener la calificación de bien patrimonial.

Urbanismo también ha iniciado el trámite para construir un microaparcamiento para residentes en la Macarena, en la calle Albaida (la vía que parte de la avenida Miraflores y conecta con Fray Isidoro de Sevilla). Los vecinos de la barriada Retiro Obrero ofrecieron un proyecto y una lista de 100 vecinos interesados, explica la asociación AHRO (Asociación Histórica Retiro Obrero)