Urbanismo inicia el trámite para un microaparcamiento de residentes en la calle Albaida de la Macarena

La Macarena tendrá más pronto que tarde un microaparcamiento para residentes en la calle Albaida, la vía que parte de la avenida Miraflores y conecta directamente con Fray Isidoro de Sevilla. Esta construcción viene a paliar en parte la grave carencia de plazas subterráneas y en superficie que sufre este distrito.

La Gerencia de Urbanismo ha trasladado a los vecinos de la zona que su departamento ya ha iniciado los trámites para la construcción de un nuevo micro-aparcamiento para residentes en la calle Albaida del distrito Macarena. Los vecinos de la barriada Retiro Obrero ofrecieron un proyecto y una lista de 100 vecinos interesados, explica la asociación AHRO.

Durante la campaña electoral municipal, el actual alcalde de Sevilla José Luis Sanz propuso la creación de estos micro-aparcamientos en zonas concretas para aquellos vecinos interesados y solucionar parte de la falta de aparcamientos.

Actualmente el único aparcamiento subterráneo de la Macarena es el situado junto al Hospital, en la avenida San Juan de Ribera, pero está afectado en parte por las obras de la línea 3 del Metro. Ante el recorte de plazas por el Metro y ante la eliminación de plazas en superficie por esta obra, la Junta ha habilitado una bolsa de aparcamiento en San Jerónimo que se completa con una lanzadera de autobús para trasladar a los vecinos interesados en dejar aquí su coche.

Seis meses después de iniciadas las obras del Metro en la Macarena (primeros de julio de 2025), la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha habilitado una bolsa de aparcamientos con 455 plazas para compensar las afecciones de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla a su paso por la avenida Doctor Fedriani. Este aparcamiento en superficie se ha adecuado en una parcela municipal situada en la Glorieta de los Ferroviarios, en el barrio de San Jerónimo, y cuenta con conexión en autobús con el Hospital Virgen Macarena, como se acordó con el Ayuntamiento.

Este parking ofrece más plazas de las que se han eliminado para el desarrollo de los trabajos. El total de plazas afectadas por el tercer tramo será de 306 aparcamiento, frente a los 455 que se van a incorporar en esta parcela.