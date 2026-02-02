Urbanismo negocia el desbloqueo de la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio de Sevilla tras quedar desierta la licitación

La licitación de las obras para la rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de Sevilla ha quedado desierta y ahora la Gerencia de Urbanismo negocia su desbloqueo. El gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vázquez, ha explicado a la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio y a la Asociación AHRO (Asociacion Histórica Retiro Obrero) que su departamento está negociando directamente con varias empresas para intentar desbloquear la situación.

Durante una reunión con las dos entidades, el gerente abundó en que, en el caso de que ninguna de las empresas con las que negocia asumiera el proyecto de ejecución en los términos actuales, el Ayuntamiento abriría un nuevo procedimiento de contratación. No obstante, Fernando Vázquez trasladó un mensaje de optimismo, señalando que confía en alcanzar un acuerdo con alguna de las empresas y que esta ronda de negociaciones podría quedar cerrada a finales de esta misma semana, momento en el que se informaría a la Plataforma a través de su representante.

En relación con la financiación, el gerente confirmó que, aunque finalmente no se podrá acceder a los fondos europeos PIREP (por un importe de 2,7 millones de euros), la rehabilitación no corre peligro. El Ayuntamiento cuenta ya con una asignación presupuestaria aprobada en Pleno que permitiría iniciar las obras este mismo año. Dado que la intervención se plantea en dos anualidades, la financiación pendiente se completaría en el ejercicio presupuestario de 2027.

Representantes de la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio y miembros de junto directiva de la Asociación Retiro Obrero AHRO con el gerente Fernando Vázquez. / AHRO

Representantes de la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio y miembros de junta directiva de AHRO mantuvieron una reunión de trabajo la semana pasada con el gerente en la que se abordó la situación actual del proceso de rehabilitación de la histórica Fábrica de Vidrio La Trinidad y los avances en el plan director de protección especial de la barriada Retiro Obrero.

Respecto al muro perimetral que actualmente aísla el conjunto, Vázquez explicó que, una vez adjudicadas las obras y garantizada la seguridad del proceso constructivo y de los bienes protegidos, se podrá abordar la demolición del muro y su sustitución por la solución propuesta por el equipo de arquitectos SurSuroeste que ganó el concurso: una valla transparente y una celosía que permita la permeabilidad visual y la integración urbana del conjunto.

Plan especial de protección para el barrio Retiro Obrero

Por último, la reunión abordó también la situación de la barriada Retiro Obrero. El gerente informó de que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha puesto en marcha una comisión específica para la redacción de planes de protección tipológica de varias barriadas históricas de Sevilla, entre ellas Retiro Obrero, Elcano y Nervión. Este trabajo está siendo desarrollado por el Servicio de Planeamiento junto a un equipo externo, y se ha invitado expresamente a la Asociación del Retiro Obrero a personarse en el proceso y a mantener reuniones técnicas para conocer los criterios de protección y formular propuestas.

Desde la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio la Trinidad y desde la Asociación Histórica Retiro Obrero se valora la reunión de forma positiva, al haber permitido conocer de primera mano el estado real de los procedimientos, los compromisos municipales y los próximos pasos previstos para la protección y recuperación de este enclave patrimonial clave para la memoria industrial y social de Sevilla.