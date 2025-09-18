El Ayuntamiento de Sevilla destina 4,3 millones de euros más al proyecto de la Fábrica de Vidrio

El Ayuntamiento de Sevilla, en la sesión plenaria ordinaria de este jueves, ha aprobado aportar 4,3 millones de euros adicionales al proyecto de la Fábrica de Vidrio, ubicada en la antigua nave junto a la Carretera de Carmona. Esta decisión se ha tomado a través de una modificación presupuestaria que ha contado con los votos a favor de tres de los cuatro grupos municipales y la abstención de Con Podemos-IU.

Según ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, el Gobierno local ha justificado este incremento presupuestario debido a la necesidad de llevar a cabo una "profunda intervención de la consolidación y refuerzo de estructuras", un nuevo planteamiento para la instalación de climatización, así como por los "importantes hallazgos arqueológicos" y el aumento del Índice de Precios y Consumo (IPC).

Desde el Grupo Municipal Socialista, el concejal Francisco Páez ha aclarado que su voto favorable ha sido "un sí a la Fábrica de Vidrio, no a la gestión del gobierno local", al que acusan de haber llevado a un "abandono total de la ciudad". Páez ha subrayado que al PSOE le "costó muchísimo" conseguir los fondos europeos para garantizar la viabilidad y el futuro de este proyecto, y ha pedido celeridad en la gestión para "no poner en riesgo" esas partidas procedentes de la UE.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, también ha advertido del "riesgo de perder esa subvención" y ha reconocido que se trata de una "demanda social histórica" para poner en valor el pasado artesanal de la fábrica y recuperar los antiguos hornos, lo que supondrá un centro cultural, social y de encuentro vecinal. Sin embargo, Hornillo ha cuestionado la transparencia de la Gerencia de Urbanismo, afirmando que "no hay en el expediente ni un solo documento donde podamos analizar la justificación técnica de esta ampliación del presupuesto".