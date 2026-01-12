Abre el parking de 455 plazas en San Jerónimo con lanzadera de bus seis meses después de iniciada la obra del Metro en la Macarena

Seis meses después de iniciadas las obras del Metro en la Macarena (primeros de julio de 2025), la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha habilitado una bolsa de aparcamientos con 455 plazas para compensar las afecciones de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla a su paso por la avenida Doctor Fedriani. Este aparcamiento en superficie se ha adecuado en una parcela municipal situada en la Glorieta de los Ferroviarios, en el barrio de San Jerónimo, y cuenta con conexión en autobús con el Hospital Virgen Macarena, como se acordó con el Ayuntamiento.

Este parking ofrece más plazas de las que se han eliminado para el desarrollo de los trabajos. El total de plazas afectadas por el tercer tramo será de 306 aparcamiento, frente a los 455 que se van a incorporar en esta parcela.

La nueva bolsa de aparcamiento forma parte de la planificación del Gobierno de Juanma Moreno para minimizar las molestias que pueden ocasionar una obra de la envergadura del Metro. “Queremos que la obra de la Línea 3 Norte afecte lo menos posible al día a día de los sevillanos y, sobre todo, a los vecinos de la Macarena y las familias que tienen que ir al hospital. Por eso habilitamos un aparcamiento que esté bien conectado por transporte público”, ha subrayado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Al igual que ocurrió en el primer tramo, donde se habilitó un aparcamiento de 280 plazas en Pino Montano, la Consejería de Fomento ha urbanizado una parcela de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla para esta nueva bolsa de aparcamiento que, además, tiene justo al lado una parada de autobuses de Tussam.

Los trabajos han consistido en urbanización de la parcela con el asfaltado del terreno, el pintado de las plazas, la colocación de acerado y la ejecución de obras drenaje para evitar encharcamientos en periodo de lluvias.

Además de este aparcamiento y las reuniones que periódicamente se mantienen con diferentes colectivos y asociaciones, la Consejería de Fomento cuenta con dos oficinas de atención al ciudadano para resolver dudas referentes a las obras de la Línea 3 Norte: una en la sede del Distrito Norte, en Pino montano, y una segunda en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la calle Don Fadrique. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. También se mantienen otras vías de comunicación para consultas, como el correo electrónico (obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es).

En obras en un 63% del trazado

La Juna de Andalucía sigue con los trabajos de ejecución de la Línea 3 Norte, entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, que ya está en obras en un 63% de su trazado. La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.301 millones de euros, está financiada con fondos de la Junta de Andalucía y la Administración general del Estado. Además, cuenta con fondos europeos y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. A ello hay que sumar 65 millones de euros que aportará íntegramente la Junta de Andalucía para la compra de los trenes.

El trazado, subterráneo en su mayor parte, tiene una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). Comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

En paralelo, la Consejería de Fomento está redactando el proyecto de la Línea 3 Sur, que incluye la prolongación hasta Palmas Altas, Bellavista y Hospital de Valme, y ha reactivado el proyecto de la Línea 2 (Sevilla Este) con un estudio de alternativas que proyecta ampliar el recorrido hasta el Aljarafe.