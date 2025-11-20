El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la ejecución de cinco nuevos microparkings: estas son las ubicaciones

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde al cambio de calificación del suelo en seis vías de los barrios de El Porvenir y Los Remedios para permitir la construcción de nuevos microparkings subterráneos.

Esta iniciativa pretende ampliar la oferta de estacionamiento para los vecinos y mejorar la política de aparcamiento en toda la ciudad.

Estos aparcamientos, conocidos como microparkings, se ubicarán bajo viales no principales y contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno.

Ubicaciones aprobadas

Los microparkings se construirán en los siguientes tramos:

Calle Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre Santa Fe y Plaza Sargento.

Calle Virgen de la Antigua, entre Padre Damián y Virgen de la Oliva.

Calle Bogotá, entre Felipe II y Pedro Salinas.

Avenida Felipe II, en dos tramos:

Entre Gaspar Alonso y Diego de la Barrera.

Entre Diego de la Barrera y Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

Calle Genaro Parladé, a la altura de su cruce con Tabladilla.

Próximos pasos administrativos

El Ayuntamiento ha indicado que el pliego con el precio definitivo del suelo estará disponible el próximo mes. Una vez superado el periodo de exposición pública, los tramos de subsuelo deberán pasar de bien demanial a patrimonial, un trámite imprescindible para poder licitar las obras.

Tras ello, se abrirá el proceso para adjudicar la construcción de los microparkings, que posteriormente pasarán a ser titularidad de los vecinos. El Consistorio ha recalcado que en ningún caso estos espacios podrán destinarse a uso rotatorio, reforzando así su carácter exclusivamente residencial.