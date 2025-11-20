La oposición en bloque obliga a Sanz a retirar las horas extras de la Policía Local

A José Luis Sanz no le ha quedado más remedio que retirar del orden del Pleno dos propuestas relacionadas con las horas extras de la Policía Local. Esta decisión, anunciada por el delegado de Seguridad Ignacio Flores se produjo tras las fuertes críticas de los grupos de la oposición, quienes señalaron "la mala gestión" del Consistorio respecto a la situación de los agentes. La portavoz de Vox, Cristina Peláez, había solicitado previamente la retirada de uno de los puntos que estaba marcado por un informe de la Intervención que adelantó Diario de Sevilla.

En ese documento de 15 páginas se expone, entre otros asuntos, que las productividades y gratificaciones que afloran en los expedientes carecen de cobertura jurídica dentro de la estructura legal de las retribuciones de los funcionarios. Esta práctica habitual desde la llegada a la Alcaldía de Sanz será trasladada al Tribunal de Cuentas. En el informe se plantea que el problema que afloran los expedientes es mucho más complejo. “Estamos, por tanto, ante un problema poliédrico” en el que la funcionaria identifica tres vertientes. En la jurídica, asegura que las productividades y gratificaciones que aparecen en los expedientes carecen de cobertura jurídica dentro de la estructura legal de retribuciones de los funcionarios y superan los límites legales.

Durante el debate político en el salón plenaria, el concejal popular expresó su agradecimiento a Vox por "la mano tendida" para que los agentes "puedan cobrar los atrasos a los que tienen derecho". El delegado reconoció la existencia de "un problema con la ley de techo de gasto" y el incremento en la cantidad de eventos que los efectivos deben cubrir. A pesar de estas dificultades, enfatizó que "por encima de todo está la seguridad de los vecinos".

"No vamos a ser cómplices"

Peláez también manifestó su compromiso con la seguridad urbana y solicitó un pleno monográfico para abordar la situación de la Policía Local, a la que describió como "un problema estructural de gestión". En la misma línea, la concejal socialista Sonia Gaya rechazó la propuesta, argumentando que se había "superado el límite legal" de las horas extraordinarias de los agentes y advirtió sobre las repercusiones de la medida. Gaya fue contundente al afirmar: "Ha abusado de la confianza del Pleno y de los trabajadores y no vamos a ser cómplices de la mala gestión". Por su parte, Ismael Sánchez, concejal de Con Podemos-IU, se unió al rechazo, calificando el trámite como el "reconocimiento del colapso del modelo de gestión de la Policía Local". Tras la retirada del punto, Sánchez expresó su asombro: "Retiran el punto cuando va a perder la votación".

Inmediatamente después de la retirada del punto, varios miembros de la Policía Local exhibieron pancartas exigiendo "el cumplimiento de las promesas del alcalde". Esta determinación del gobierno municipal se produce en un contexto de elevada tensión con los sindicatos policiales, especialmente en lo referente al plan de Navidad. A pesar de haberse celebrado al menos dos reuniones en las últimas semanas, no se ha alcanzado ningún acuerdo, ya que las entidades sindicales han rechazado las propuestas presentadas por el Consistorio. La sección sindical de CSIF en la Policía Local ha comunicado esta semana su intención de iniciar acciones judiciales contra el Ayuntamiento "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el plan de Navidad.