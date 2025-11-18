Asiste a la jornada sobre bullying y salud mental en Fundación Cajasol el 25 de noviembre

La Fundación Cajasol celebrará el próximo martes 25 de noviembre, a las 19.00 horas, la jornada “Bullying: prevención, actuación y salud mental”, un encuentro abierto al público que busca arrojar luz sobre uno de los problemas que más preocupa a familias, docentes, profesionales de la salud y a la sociedad en general.

El coloquio estará dirigido por la psiquiatra infanto-juvenil y divulgadora Dña. María Velasco, que ofrecerá una visión clara y actualizada sobre cómo detectar, abordar y prevenir situaciones de acoso escolar, así como su impacto en la salud mental de niños y adolescentes.

La sesión tendrá lugar en la Sala Antonio Machado de la sede de Fundación Cajasol en Sevilla (C/ Chicarreros, 1) y la asistencia es gratuita previa inscripción: enviando un correo a comunicacion@grupojoly.com o llamando al teléfono 902 30 60 95 (en horario de 08.00 a 15.00 h).

Desde Fundación Cajasol y Diario de Sevilla se anima a la participación en una cita que pretende ofrecer herramientas prácticas y respuestas ante una realidad que afecta a miles de familias. La jornada se enmarca en el compromiso de ambas entidades con la divulgación y el bienestar social.