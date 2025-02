Atletismo y rugby denuncian el estado de abandono de las instalaciones deportivas de la Cartuja de Sevilla

El parlamentario Rafael Recio (PSOE) ha denunciado "el lamentable estado" en el que diariamente entrenan los deportistas de atletismo y rugby en las instalaciones deportivas de la Cartuja, situadas a la espalda del Estadio Olímpico de Sevilla. Lo ha hecho tras reunirse con padres y técnicos de las jóvenes promesas del atletismo y el rugby sevillano. Los padres, madres y técnicos denuncian el deplorable estado en el que a diario tienen que entrenar los jóvenes atletas sevillanos, pese a que sus buenas marcas han llevado a muchos de ellos a defender los colores nacionales en campeonatos de Europa, internacionales y hasta en olimpiadas.

El PSOE señala que esta situación se da mientras, paradójicamente, en el estadio de la Cartuja de Sevilla se están ejecutando unas obras de remodelación de cara a la Copa del Mundo de Fútbol del 2030, cuyo valor roza los 100 millones de euros, y que ampliar su aforo hasta los 70.000 espectadores eliminará la pista que acogió muchas de las pruebas del Mundial de Atletismo en 1999.

Desde la consejería de Deportes se ha respondido a este periódico que en estas instalaciones la Junta ha invertido 3,3 millones de euros desde 2019, y que se prevén otras actuaciones en accesibilidad y vigilancia. Y que "las torretas de luz del campo de rugby Juan Antonio Arenas están proceso de arreglo, con implementación de luces LED" con una inversión de alrededor de 300.000 euros.

Ángel Sánchez, uno de los padres que asiste a la reunión, lamenta que “es casi un milagro que bajo las condiciones y en el estado que se encuentran las instalaciones, a día de hoy, atletas y técnicos logren alcanzar esos resultados” y añade que la situación se hace evidente con una sencilla visita a las instalaciones.

Dos de las cuatro torres de luces están completamente apagadas, al tener fundidos todos los focos desde hace meses. / PSOE de Sevilla

Mal estado de los vestuarios / PSOE de Sevilla

En la visita Recio recorre con los padres y técnicos “la parte noble”, que es como ellos llaman al denominado Cartuja Club. Se trata de una obra de nueva construcción que aloja salas de spinning, aerobic, gimnasio, vestuarios y taquillas. La cafetería se encuentra cerrada por hallarse en proceso de licitación. “Un ejemplo más de como hace las cosas el actual gobierno de la Junta de Andalucía”, lamenta el diputado.

Tras recorrer dichas instalaciones y visitar la zona de golf y padel, es Miguel Mora, monitor y entrenador nacional, quien toma las riendas de la visita a la zona dedicada al atletismo y al rugby, a la que ellos denominan son sorna “las instalaciones no rentables de la Cartuja”, pese a que desde el punto de vista de los logros deportivos la parte que ocupan los atletas y los clubs de rugby sevillanos es "muchísimo más rentable que la del golf, padel y Cartuja Club". Aclara que lo de “no rentable lo dice desde un punto de vista económico, ya que tanto el atletismo como el rugby son deportes minoritarios, que "no son una prioridad para los actuales responsables políticos de la Consejería de Cultura y Deportes, a pesar de que éstas sean unas instalaciones públicas”.

Entrenamientos a oscuras por falta de luz

En la pista de atletismo, dos de las cuatro torres de luces están completamente apagadas, al tener fundidos todos los focos desde hace meses. Mientras que las otras dos apenas tienen varios focos en funcionamiento, lo que obliga a los atletas a entrenar prácticamente a oscuras desde las seis de la tarde.

Desde la consejería de Deportes que dirige Patricia del Pozo se ha asegurado este viernes, a preguntas de este periódico, que "las torretas de luz del campo de rugby Juan Antonio Arenas están proceso de arreglo, con implementación de luces LED" con una inversión de alrededor de 300.000 euros.

Mal estado de las pesas con viejísimas mancuernas dobladas / PSOE de Sevilla

En el centro de la recta de tribuna, un grupo de entrenadores y entrenadoras le trasladan sus quejas por el deplorable estado de las instalaciones en las que tienen que hacer su trabajo y la cada vez más decadente situación a la que se enfrentan.

En el interior del campo de rugby, un entrenador da instrucciones a sus jugadores que corren, también a oscuras, de un lado a otro, en mitad de un patatal, otrora templo del oval sevillano y andaluz. Por eso lleva por nombre Juan Antonio Arenas, en honor al entrenador de aquel legendario quince del Monte Ciencias al que condujo a la gloria, al tiempo que elevaba el nivel de dicho deporte en una ciudad en la que por entonces no se hablaba de otra cosa que de Betis y Sevilla. Quizás aquella generación y aquellos derbys entre el Universidad de Sevilla y el Monte Ciencias fraguasen una afición y una cantera que, andado el tiempo, hicieron posible que en el año 2022 el Estadio Olimpico acogiese el HSBC World Rugby Seven.

Visita del dipuitado socialista Rafael Recio a las instalaciones de atletismo del CEAR Cartuja. / PSOE de Sevilla

Un veterano jugador de rugby, que ahora ejerce de entrenador y prefiere mantenerse en el anonimato, informa al diputado sevillano de que “el deplorable estado en el que, actualmente, se encuentra el terreno de juego se debe a que en las instalaciones de la Cartuja entrenan muchos equipos de distintas categorías". Esto no sucedía antes. "Este terreno de juego solo lo utilizaban los primeros equipos del Monte Ciencias y el Uni. En cambio, hoy juega cualquiera. Y si no se racionaliza el uso del terreno, no se cuida y se mantiene como debería, ni se construyen otros campos de entrenamiento y otras instalaciones en las que el rugby de base pueda desarrollarse e ir creciendo en proporción al crecimiento que nuestro deporte ha experimentado desde que se inauguraron estas instalaciones en el año 89 hasta nuestros días, el resultado es el que estamos viendo. Si comparamos el estado del césped del campo de golf con el del césped artificial del terreno de entrenamiento y del Juan Antonio Arenas, sobran las explicaciones, porque como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras”, destaca este jugador veterano.

El diputado Rafael Recio recorre también las salas de musculación, almacenes de material y vestuarios en los que, nada más entrar, observa el estado de las pesas con viejísimas mancuernas dobladas, maquinas rotas e incluso algún que otro roedor que cruza de un lado a otro ante la sorpresa de los visitantes, ya que atletas y entrenadores conviven a diario con su presencia.Miguel Mora muestra el almacén “por llamarlo de alguna manera” en el que Maribel Pérez, atleta olímpica sevillana, guarda los tacos que utiliza en sus entrenamientos, porque las instalaciones ni siquiera disponen de unos accesorios, indispensables, para que velocistas y vallistas puedan entrenar las salidas. El estado es deplorable.

El recorrido termina con una improvisada reunión entre la zona de lanzamiento de peso, disco y jabalina y la de salto de pértiga y altura. En ella, Carmen Rodríguez, Antonio Pachón, Francisco Vallés, Beatriz Bachero, David Amores, José Antonio Pérez, Elena Urbina, Sergio Repiso, además de los ya mencionados, Ángel Sánchez y Miguel Mora, ponen en común sus quejas, que vienen a coincidir, independientemente de la especialidad deportiva que como técnicos los ocupe. Unas vallas rotas y amontonadas a la intemperie indican el mal estado también.

El diputado socialista se ha comprometido a llevar al Parlamento de Andalucía las quejas del colectivo de deportistas y técnicos, y a hacerle llegar a la actual consejera, Patricia del Pozo, el estado y las condiciones en las que los y las atletas y los jugadores/as de rugby sevillanos están desarrollando sus respectivas disciplinas, "en unas instalaciones que en otro tiempo fueron Centro de Alto Rendimiento". El diputado critica que "los actuales responsables de la Junta, posiblemente, hayan quitado los carteles que así lo denominaban porque les de vergüenza frente a instalaciones nacionales como las de la Blume, Sant Cugat del Vallés, o andaluzas como las del CAR de Sierra Nevada o el de remo y piragüismo de Sevilla, que a menos de 400 metros de allí hace pensar aquello de que las comparaciones son odiosas. Y que en el año 2025 nuestros deportistas de élite tengan que entrenar en las condiciones que lo están haciendo en la Cartuja, muchísimo más".