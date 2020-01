El atracador de un bazar chino de Sevilla amenaza con un cuchillo a un niño de 8 años

Un ladrón amenazó a un niño de ocho años con un cuchillo para robar en un bazar chino de la Macarena. Ocurrió en un establecimiento de la calle Dionisio Alcalá Galiano, muy cerca de León XIII, la tarde del pasado sábado 4 de enero. La madre del niño, que regenta el negocio, resultó herida con un corte en la mano cuando quiso proteger a su hijo.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de detener al ladrón, que actuó encapuchado y con el rostro cubierto por una braga o bufanda. El robo fue grabado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, en unas imágenes que está revisando la Policía Nacional y pueden verse en la página web de Diario de Sevilla.

Los hechos sucedieron sobre las siete y diez minutos de la tarde del sábado. En el bazar se encontraban el niño de ocho años y su madre, Ying Jiao Li, a quien en el barrio conocen con el nombre de Lina. El ladrón entró en la tienda con un cuchillo en la mano y se dirigió al niño, al que llegó a coger por el hombro y mantener sujeto con la mano izquierda, mientras que con la derecha colocaba el arma blanca cerca del cuello del menor. "Me das el dinero o mato a tu hijo", le dijo el ladrón a la dueña del bazar, al tiempo que le indicaba con las manos hacia el lugar en el que ella guarda habitualmente las monedas para el cambio.

"Tenía muchas monedas ese día, y se las di todas. También me pidió billetes y le di lo que había, lo único que quería era que no lo hiciera nada al niño", explicó a este periódico la comerciante china. El atracador insistió para robar todo el dinero que había en el bazar. Incluso llegó a arrebatarle el monedero a la mujer, pese a que no guardaba dinero ahí y sólo tenía documentos. Durante un instante se produjo un leve forcejeo en el curso del cual la mujer resultó herida con un corte superficial en la mano, aunque sangró abundantemente en el momento de los hechos.

La Policía Nacional acudió al establecimiento después del robo y ya ha abierto una investigación, sin que por el momento haya podido identificar al ladrón. La comerciante indicó que desde que sufrió el robo tiene miedo y que su hijo se encuentra asustado, sobre todo cada vez que se cruza con alguna persona que lleva alguna capucha o bufanda que le cubre parcialmente el rostro.

Son varios los robos que se han sucedido en los últimos días en esta zona del distrito Macarena, aunque sólo en el del bazar se amenazó con una navaja a un niño de corta edad. Los comercios chinos también están sufriendo numerosos robos en Sevilla. El año pasado, un joven de 23 años de esta nacionalidad perdió un ojo al recibir un disparo de aire comprimido a bocajarro por parte de tres menores.