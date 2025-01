De atracador de farmacias a 'taxista' en Nochevieja

El hombre que presuntamente robó un taxi en Sevilla en Nochevieja y circuló con él durante horas es un conocido atracador especializado en asaltar farmacias. Omar M. D. había salido recientemente de prisión y puso en marcha un novedoso método para hacer dinero. Se subió a un taxi, que le llevó hasta la barriada de la Papachina. Una vez allí, se negó a pagar la carrera y forcejeó con el conductor, al que sacó a empujones del coche. Luego se puso al volante y se marchó con el vehículo. Eran las nueve de la noche.

Después, se dedicó a dar vueltas con el taxi e hizo incluso varias carreras, montando clientes que nada sabían de que se trataba de un taxi robado y que el conductor no era ningún taxista profesional. Fuentes de la investigación apuntan a que, con el dinero de estas carreras, se fue a comprar estupefacientes al Polígono Norte. Luego volvió a circular por las calles de Sevilla en plena Nochevieja. En estos trayectos fue localizado en varias ocasiones por otros taxistas, que ya se habían ido informando del robo del vehículo desde poco después de que sucediera.

Sobre las cuatro y media de la mañana, el delincuente fue localizado de nuevo en el Paseo de Colón. Dejó el coche junto a la Torre del Oro y trató de darse a la fuga, siendo finalmente detenido por la Policía. Se trata de Omar M. D., de 46 años, que hace cinco fue un activo atracador especializado en farmacias y en gasolineras. Actuó sobre todo en el Aljarafe, aunque también se le imputaban delitos en otros pueblos o en Sevilla capital. Su actividad creó gran alarma en el gremio de los farmacéuticos, ya que además coincidió con otros dos delincuentes que robaban en boticas.

En diciembre de 2019 fue detenido por la Guardia Civil tras varios robos con violencia en la comarca del Aljarafe, donde se le relacionó con una decena de delitos en menos de una semana. Robó en farmacias de Gelves, Mairena del Aljarafe, Valencina de la Concepción y Tomares, entre otros municipios. También se le consideró el autor de otros robos en farmacias de otros municipios de Sevilla, como en Carmona, e incluso de Andalucía, por donde se desplazó en los días previos a su arresto. Decenas de agentes de este cuerpo montaron entonces un operativo especial para apresarlo.

"Eran sobre las nueve y cuarto de la mañana. Acabábamos de abrir. Entró un hombre bien vestido y con buena apariencia, yo no sospeché nada. Se acercó al mostrador y me pidió que le diera el dinero. Yo incluso me reí porque pensaba que era una broma. Luego ya sacó una navaja de gran tamaño y se colocó detrás del mostrador para llevarse el poco dinero que había en la caja. Teníamos poco más que lo que utilizamos para el cambio, puesto que no hacía ni quince minutos que habíamos abierto. También se llevó un tranquimazín". Así describió un farmacéutico de Valencina de la Concepción cómo fue el atraco que sufrió en diciembre de 2019. Le llamó la atención que le pidiera que tardara siete minutos en llamar a la Guardia Civil y que fuera a cara descubierta, sin hacer gesto alguno para proteger su rostro.

Esa misma mañana se produjo otro robo similar en una farmacia de Gelves. En ese mismo pueblo había robado unos días atrás en otra botica, de la misma forma que hizo en Valencina. Estos episodios coincidieron con otros atracos en farmacias de la capital, como uno sucedido en la Macarena. Volvió a ser detenido por la Policía Nacional poco después, pues había todavía algunos asuntos pendientes con él que no se le habían imputado tras su primer arresto.

En febrero de 2020, poco antes de la pandemia, la Policía informó de que se le atribuían otros nueve atracos más, todos ellos cometidos en menos de treinta días y a finales del año anterior en la zona nordeste de la capital. En la información que facilitó entonces la Policía, se decía que el sospechoso utilizaba un arma de fuego para amedrentar a sus víctimas, aprovechando los momentos en que no hubiera clientes, para evitar así ser reconocido. Tras cometer varios atracos en la capital, cambió su radio de acción, comenzando a delinquir en la zona del Aljarafe.

La investigación había comenzado en noviembre de 2019, tras la comisión del primero de los atracos, cuando un individuo accedió a un establecimiento de alimentación manifestando ser policía y, con un arma de fuego en la mano, apuntó a la persona que en ese momento se encontraba trabajando exigiéndole la recaudación, apoderándose de más de mil euros. Este fue el primero de nueve robos con violencia o intimidación cometidos entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, todos ellos con un modus operandi y una descripción del autor similar. Una vez obtenida toda la información, los agentes constataron la identidad del autor de todos los atracos, comprobando que contaba con otra detención anterior.

El detenido actuaba ayudado por otra persona que le facilitaba la huida y el arma de fuego. Tras lograr su identificación, se intensificaron las gestiones para su localización, resultando complicado, porque había roto todo vínculo con su vida anterior, tanto el ámbito familiar como amigos, pernoctando incluso en los vehículos que sustraía. Incluso al ser consciente de la presión policial, comenzó a asaltar establecimientos en las localidades de San Juan de Aznalfarache, Espartinas, Gelves, La Algaba y un largo etcétera, llegando incluso hasta atracar en la ciudad de Córdoba.

Por estas circunstancias, Omar M. D. fue excarcelado por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional para la nueva detención e imputación de los nueve atracos cometidos e investigados por los agentes, de los que confesó su autoría, y llevó a los agentes hasta su consorte, persona que le facilitaba la huida y el arma de fuego, siendo este último localizado y detenido a finales de enero de 2020. Se le intervino una escopeta y varias cajas de pistolas simuladas. Ahora, recién salido de prisión, ha cambiado su modus operandi. No se le ocurrió otra cosa que robar un taxi y ejercer de improvisado taxista en Sevilla en plena Nochevieja.