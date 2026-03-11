Atropellan a un niño de 12 años que iba en bicicleta en un paso de peatones de la Buhaira

Un coche ha atropellado este miércoles a un niño que iba en bicicleta y que estaba cruzando un paso de peatones en la avenida de la Buhaira. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través de su canal oficial Emergencias Sevilla, el menor ha sido trasladado al Hospital Infantil por el 061. Tiene doce años y, según testigos presenciales, estaba tendido sobre el asfalto pero ni mucho menos estaba atrapado en los bajos del turismo.

El suceso ha ocurrido a las 14.40 horas. La víctima estaba cruzando el paso de cebra que une el hotel ubicado junto a los jardines de la Buhaira con la acera donde se encuentran un supermercado o los juzgados de Menores. Ya había completado la mitad del trayecto y acababa de salir de una pequeña acera que separa ambos sentidos. El coche, que iba en dirección a Eduardo Dato, no frenó a tiempo e impacto con el chaval por causas que está investigando la Policía Local. El servicio de emergencias 112 recibió varios avisos y activó al 061 y a la propia Policía Local. El estado de salud del menor o la gravedad de las heridas no han sido explicados por la misma fuente.

El Ayuntamiento sí ha destacado que los agentes "investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro", que ha ocurrido en un paso de peatones especialmente peligroso y de ubicación extraña, ya que unos 50 metros más adelante hay un semáforo. Durante el mandato socialista, con Juan Carlos Cabrera como delegado del ramo, se hizo una obra en el lugar y, además de crear esa pequeña mediana con acera incluida, se instaló una alarma luminosa, de modo que unas luces se encendían en las barras blancas sobre la calzada y en la señal vertical cuando alguien se disponía a cruzar el paso de cebra. En honor a la verdad también hay que decir que ese aviso lumínico estuvo funcionando muy poco tiempo y desde entonces no ha vuelto a haber ninguna intervención allí.