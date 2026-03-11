La Policía lleva a cabo una redada en el Cerezo para identificar a posibles delincuentes

La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo policial en la barriada del Cerezo, donde en las últimas semanas decenas de vecinos han creado patrullas ciudadanas para expulsar a los gorrillas de sus calles y que llevan años generando continuos problemas de inseguridad, suciedad e incivismo en toda la zona, tal y como ha adelantado este periódico. La Policía Nacional ha informado este miércoles de la operación desarrollada en la tarde de ayer en el distrito Macarena y que está dirigida a identificar a personas presuntamente responsables de haber cometido distintos hechos delictivos.

En esta operación, bautizada como Operación “Brezo 2”, han participado agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana pertenecientes al Grupo de Delincuencia Urbana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Caballería y Guías Caninos, así como agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF), además de miembros de la Comisaría del Distrito Macarena.

Fruto de este cierre perimetral se han llevado a cabo la identificación de 100 personas, la detención de tres individuos sobre los que pesaban requisitorias policiales y judiciales, y la realización de actas por tenencia y consumo de sustancia estupefaciente, además de la aprehensión de dos armas blancas. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, esta operación se encuadra dentro de los rutinarios dispositivos llevados a cabo en dicha barriada, habiendo dado como resultado, en los efectuados en fechas recientes.

Una imagen del amplio despliegue policial desarrollado en la zona del Cerezo. / D. G. P. N.

Hasta seis operaciones en los últimos meses

En los últimos meses se han practicado un total de seis operaciones similares en la zona denominadas Azahar II, Azahar IV, Geranio I, Dalia I, Epona y Ermita.

En estas operaciones además de las múltiples identificaciones han permitido la detención de autores de hechos delictivos, la práctica de entradas y registros, además de la intervención de distintos tipos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otro tipo de efectos.

Patrullas vecinales contra los gorrillas en la Macarena / JUAN CARLOS VAZQUEZ

Todas estas operaciones, a pesar de tener distintas denominaciones y estar individualizadas, forman todas ellas parte de la acción policial implementada por la Comisaría Provincial de Sevilla, consistente en un conjunto de despliegues policiales que se vienen desarrollado de forma insistente en distintas barriadas de Sevilla de forma prolongada a lo largo del tiempo, y con las que se pretende continuar en el presente año.

El "efecto llamada" de las patrullas vecinales

Las patrullas vecinales en El Cerezo ha generado un "efecto llamada" en otros barrios de Sevilla. Los residentes en otras zonas de la ciudad han visto cómo los ciudadanos del distrito Macarena han hecho frente a los gorrillas en sus calles, en un estallido social que tiene detrás un componente mucho más profundo que la simple ira contra los aparcacoches ilegales, pero que ha terminado explotando de esta forma. Ahora, alentados por el éxito de los vecinos del Cerezo, son los de Su Eminencia, un barrio situado en el extremo contrario de la ciudad, los que han decidido organizarse también en patrullas.

En este caso, el objetivo no son los gorrillas sino los vendedores ambulantes ilegales. Los vecinos de Su Eminencia están difundiendo una convocatoria para el próximo viernes 13 de marzo en la estación de Metro La Plata, para salir en patrulla a las siete y media de la tarde. "Defendamos nuestro barrio contra la venta ilegal. Vecinos unidos por la seguridad", dice la imagen con la que los organizadores emplazan a los residentes a unirse a esta iniciativa. De fondo, se muestra una fotografía de unos manteros en la avenida Ingeniero La Cierva, la vía principal del barrio y en la que esta forma de comercio ilegal lleva años causando problemas.