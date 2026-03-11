La Policía Local pide a la Subdelegación del Gobierno que los agentes puedan ir de paisano en el Cerezo

La Policía Local ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno una dispensa del uniforme para determinados casos en los que el factor sorpresa es determinante. Esto supone que los agentes vayan de paisano en estas situaciones. Así mismo, desde el Ayuntamiento se ha reclamado una mayor presencia por parte de la Policía Nacional.

Así lo ha destacado este miércoles el Ayuntamiento tras la reunión de urgencia que ha convocado con Policía Nacional, Policía Local y el Distrito Macarena para encontrar soluciones a la situación de los vecinos del barrio del Cerezo, que se han constituido en patrullas para expulsar a los gorrillas de sus calles que llevan años generando continuos problemas de inseguridad, suciedad e incivismo en toda la zona.

El Ayuntamiento de Sevilla ha enviado una nota en la que asegura que la Policía Nacional ha asegurado en esa reunión que la mayor parte de los problemas de seguridad que se están registrando en la barriada del Cerezo (Macarena) se deben a las personas que están en situación irregular.

Sin embargo, esta versión del Ayuntamiento ha sido desmentida minutos después por el Subdelegado del Gobierno Francisco Toscano, quien afirma que no es cierto que la Policía Nacional haya apuntado a que el origen de los hechos delictivos en el Cerezo lo causen personas en situación irregular.

Según el Ayuntamiento, la Policía Nacional ha detectado, tras la identificación correspondiente, que "la mayoría de las personas que provocan estos problemas de seguridad ciudadana están en situación irregular por lo que han dado traslado a la Brigada de Extranjería". Además, este cuerpo policial ha localizado en el Cerezo varios puntos de droga que agravan la situación de inseguridad en el barrio y se ha comprometido a actuar.

La delegada del distrito, María Tena, ha informado de los refuerzos que se han puesto en marcha por parte de la Policía Local y el resto de servicios municipales como Lipasam o Asuntos Sociales.

Denuncias

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha informado de que "no existe un incremento de demandas por inseguridad en la zona" por lo que se ha pedido colaboración al Ayuntamiento para que los ciudadanos que se vean en esta situación interpongan la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional de forma que puedan actuar en consecuencia.

La delegada María Tena ha destacado el ambiente de "total colaboración entre ambas administraciones" para "terminar con un problema que es de todos y para encontrar soluciones que perduren en el tiempo, no se puede consentir que un vecino de Sevilla tenga miedo a qué le agredan cuando está aparcando su coche" ha concluido.

Las declaraciones del subdelegado Francisco Toscano

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha elogiado que el Ayuntamiento de Sevilla vaya a reforzar la vigilancia de la Policía Local en la Macarena a cuenta de los problemas del Cerezo y ha asegurado que había una escasez de agentes locales en la zona.

"Valoramos positivamente que el Ayuntamiento de Sevilla se haya comprometido, por fin, a reforzar los efectivos de la Policía Local destinados al distrito Macarena. Esto supone reconocer que existía un déficit de efectivos y que la mayoría de las demandas formuladas por los vecinos y vecinas se referían a materias que eran y que son de competencia municipal".

Toscano añadió que, por parte de los cuerpos policiales del Estado, se va a continuar con la actividad de la Policía Nacional en dos sentidos. "En primer lugar, con trabajos preventivos, haciendo actuaciones de cierres perimetrales e identificaciones, como las que, sin ir más lejos, se desarrollaron en la pasada noche en el marco de la operación Brezo II y que vienen realizándose en los últimos meses en el distrito Macarena, tales como la operación Azar II y IV, Geranio I o Dalia. Todo este tipo de operativos se realiza en todos aquellos barrios de la capital que tienen una atención preferente".

"Y, en segundo lugar, vamos a seguir realizando operaciones específicas en la lucha contra el narcotráfico en particular y contra la criminalidad en general. Estas actuaciones están dando buenos resultados, ya que han permitido que, por ejemplo, en el distrito Macarena la tasa de criminalidad haya descendido en más de cuatro puntos respecto al mismo periodo inmediatamente anterior"

Toscano ha desmentido que la Policía Nacional haya apuntado a que el origen de los hechos delictivos en el Cerezo lo causen personas en situación irregular. "En ningún caso la Policía Nacional ha determinado que los posibles hechos delictivos que se cometan en el distrito Macarena o en otras partes de la ciudad estén determinados por el origen de las personas posiblemente o presuntamente infractoras. La Policía Nacional no ha trasladado en ningún momento esta información y atribuir este tipo de informaciones, además de carecer de fundamento, es de una enorme responsabilidad y más en un momento de tensión como el que vive el barrio, pudiendo generar situaciones de odio que en ningún caso están justificadas".

Por último, creemos que en ningún caso ayuda a las necesidades de los vecinos y vecinas volver al debate sobre el número de policía. No obstante, como hemos sido interpelados, podemos volver a afirmar que el Gobierno de España tiene una plantilla de Policía Nacional en Sevilla, que ha aumentado en un 12,5% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. La pregunta es clara. ¿Puede afirmar también el alcalde que desde que es alcalde hay más policías disponibles, más policías locales disponibles para atender las necesidades de los sevillanos y sevillanas en la calle?