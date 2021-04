Éxito andaluz: 197 contratos para personas con autismo

A sus 29 años, Agustín Martínez ha logrado crear su propia empresa, Armorskin, tras superar un sinfín de barreras que comenzaron a entorpecerle el camino muy pronto. Cursó Bachillerato de Artes en el instituto Murillo de Sevilla. Durante su etapa educativa, Agustín se sentía fuera de lugar y alejado de otros chicos de su edad. Sentía que “no aprendía tanto como quería”, explica. A los 25 años le detectaron síndrome de Asperger.

Durante su trayectoria vital, Agustín ha tenido muchas dificultades, pero con el apoyo de su familia, de profesionales de Psicología, de Autismo Andalucía y de la Fundación Once, ha logrado transformar su talento, el dibujo, en una opción laboral. Fundó Armorskin, una empresa dedica a la ilustración y al diseño tanto para particulares como para empresas. En un futuro, el sueño de este joven sevillano es dar el salto al mundo del diseño de videojuego.

Aurora Sánchez tiene 29 años y también es natural de Sevilla. El diagnóstico de trastorno del desarrollo por autismo le llegó a los 17 años, tras un largo itinerario por distintas consultas de neurólogos, psiquiatras, y psicólogos. Desde que era pequeña sus padres detectaron que algo en su hija era distinto al resto de los niños. No pronunció palabra hasta los cinco años. Hoy Aurora es una joven que ha logrado ocupar distintos puestos de trabajo gracias al apoyo del programa laboral de Autismo Andalucía; y, en estos momentos, Aurora está recibiendo apoyos a la hora de organizar y gestionar su búsqueda activa de empleo en los sectores de la administración, la logística y las artes y oficios.

La historia de Daniel López, de 26 años, también es ejemplar. El diagnóstico de síndrome de Asperger le llegó a los diez años. “Dani ha tenido muchas dificultades en la etapa educativa, ya que a pesar de haber conseguido sacarse la ESO, ha intentado seguir con su formación en varios ciclos de grado medio, en los que ha fracasado por la falta de apoyos necesarios”, explican desde Autismo Andalucía. El diagnóstico de síndrome de Asperger le llegó a los diez años.

Pese a las dificultades, Daniel López conoce lenguajes de programación, y se ha formado en la administración y tratamiento de bases de datos, así como en el diseño y programación de páginas web, videojuegos y aplicaciones. La formación que ha recibido ha sido de carácter privado haciendo uso de programas del Ayuntamiento de Sevilla, de Formación profesional para el empleo, etc. Desde 2011 forma parte del programa de empleo de Autismo Andalucía. “Con Dani se ha trabajado la orientación vocacional y hemos orientado toda su formación al ámbito de lo digital ya que detectamos que era uno de sus centros de interés”, destaca la Federación Autismo Andalucía.

Con motivo del Día Mundial dedicado a estos trastornos, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Marcial Gómez, quiere romper tópicos: “Son muchos los falsos mitos que circulan alrededor de las personas con autismo. Por ejemplo, no es cierto que no sean cariñosas, que sean tan listas como el personaje de alguna serie de televisión o que no les guste relacionarse. Presentan dificultades para ello pero están deseando hacerlo, tienen mucho que ofrecer. Las entidades, la Administración y también los medios de comunicación tenemos que trabajar por difundir una imagen real y positiva de las personas con autismo”.

El programa de empleo más ambicioso

Casi 200 personas (197) con autismo han logrado un empleo en los últimos 15 años en Andalucía. Agustín, Daniel y Aurora son tres jóvenes con TEA que han logrado superar multitud de dificultades hasta alcanzar un reto, que hace años parecía inalcanzable para personas con un trastorno del espectro autista: un puesto de trabajo.

La Federación de Autismo de Andalucía lanzó en 2006 el programa Jobs para lograr la inserción laboral de personas con especiales dificultades, un servicio público, a coste cero para el usuario que cuenta con el respaldo y financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Fundación La Caixa y la Fundación Once.

Los resultados de este programa lo sitúan entre las iniciativas más exitosas de Europa para lograr la integración de las personas con TEA: Durante los 15 años de funcionamiento de este servicio se han atendido a un total de 442 personas, 314 con discapacidad, de las cuales 143 son personas con TEA. Además se han conseguido 461 contratos de personas con discapacidad (197 de personas con TEA) y 78 experiencias en puestos de prácticas en empresas ordinarias de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

“Consideramos muy importante y valioso que la atención no se limite a la orientación laboral y no termine con la consecución del contrato, sino que se siga prestando apoyo a la persona con TEA y a la empresa en el mantenimiento del puesto”, explica Marcial Gómez, director general de Personas con Discapacidad e Inclusión en la Consejería de Igualdad.

Según datos de la Federación Autismo Andalucía, es el programa de empleo específico para personas con TEA que atiende a un mayor volumen de personas y que logra un mayor número de contrataciones en el territorio español exclusivamente con esta población, y el segundo a nivel europeo.

Lograr una vida plena, que incluye un puesto de trabajo, es una de las principales preocupaciones de las familias hoy. “En el caso de los niños y niñas con autismo, es esencial que los progenitores se impliquen desde el minuto uno en que sus hijos alcancen el mayor grado de autonomía posible. Esto implica enormes sacrificios de tiempo y dedicación para que, en colaboración con los y las profesionales, con mucho trabajo y constancia, logren desarrollar su máximo potencial”, comenta Marcial Gómez.

El trabajo para lograr la inserción de personas con autismo se basa en “estudiar la vocación laboral de la persona con TEA y prestarle apoyos para que consiga empleo”. Durante los primeros días en el puesto de trabajo, personal especializado acompaña a la persona con TEA. “Los apoyos se van retirando y se realiza el seguimiento tanto de la persona contratada como de las demandas de la empresa”, añade Autismo Andalucía.

Una clave del éxito de este programa es la bolsa de “más de 500 empresas de diferentes sectores que ya apuestan por nuestros candidatos”, incide la Federación.

Sevilla y Málaga son las provincias donde este servicio público cuenta con personal técnico presencial. Durante el 2020 se han logrado 14 nuevos contratos de trabajo y cuatro puestos de prácticas laborales en empresas ordinarias en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

TEA, trastornos en aumento

El número de personas con un trastorno del espectro del autismo (TEA) tienden a crecer en los últimos años, pero en Andalucía se presentan datos similares a los de toda Europa. “Parte de este incremento puede deberse al cambio en la sensibilidad diagnóstica: un mayor conocimiento de estos trastornos hace incrementar el número de diagnósticos. Sin embargo, aún no se conocen todas las razones, los factores ambientales que interaccionan con los genéticos, cuyo conocimiento nos permitiría poder evitarlos”, explica Marcial Gómez.

En Andalucía, 6.885 personas tienen una discapacidad reconocida con trastorno del espectro del autismo (TEA), de las que 5.843 son hombres y 1.042 son mujeres. La prevalencia en TEA es cinco veces superior en hombres que en mujeres.

Los trastornos del espectro autista se manifiestan, en la mayoría de los casos, en los tres primeros años de vida. Son un amplio abanico de trastornos: autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo No Especificado, el Trastorno desintegrativo Infantil y el síndrome de Rett. Las personas que padecen estos trastornos tienen dificultades en el área de la socialización, la comunicación y la imaginación, aunque su expresividad es muy variable incluso a lo largo de la vida de una misma persona.