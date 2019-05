El Gobierno andaluz ha enseñado su cara más beligerante al Gobierno central con el peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz al anunciar que "nos tendrá enfrente" si la tasa que pagan en la actualidad los usuarios no se elimina en 2020, tal como prometió en su día el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La Junta dará guerra. Aunque espera que el peaje desaparezca al comienzo del próximo año, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, no parece tenerlas todas consigo, por lo que no ha ocultado que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno se empleará a fondo contra el Gobierno "si no ocurre así".

La fecha de caducidad del peaje es la del 31 de diciembre de 2019. El Gobierno andaluz del PP y de Ciudadanos tiene bien rotulada esa fecha en su calendario de exigencias del Ejecutivo central. Pero Carazo ha expresado dudas al respecto porque Ábalos "ha planteado pagar las pensiones de los españoles a costa de los peajes en carreteras que pertenecen al Gobierno de España". Y la Junta, ha remachado Carazo, "no quiere que se mantenga ese peaje ni otros" que existen actualmente.

Al ser preguntada por la promesa electoral expresada por el ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, de bonificar el uso de la autovía, Carazo ha cifrado en "4,5 millones de euros al mes al menos" el coste que le supondría a la Junta asumir el coste del peaje "de aquí a diciembre", por lo que el Gobierno andaluz prefiere "esperar" a la conformación del nuevo Ejecutivo central resultado de las elecciones generales del 28 de abril antes de abordar esta cuestión, punto en el que ha remarcado que ahora no hay "interlocución" con dicha administración por ese motivo.

Carazo ha remarcado que "la liberalización del peaje corresponde al Gobierno de España", y "no es el momento de poner encima de la mesa" la posibilidad de que la Junta asumiera el coste del peaje antes de que finalice en diciembre.

La consejera ha insistido en que "se lleva muchos años pagando por ese peaje", y "con lo que hemos pagado" al respecto "podríamos haber construido una autovía de la misma extensión que por la que se paga el peaje".