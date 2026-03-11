El AVE directo Sevilla-Barcelona vuelve tras el accidente de Adamuz: precios, horarios y qué cambia ahora

Renfe ha recuperado una de las cuatro frecuencias diarias por sentido que circulaban antes del accidente de Adamuz.

Casi dos meses después del accidente de Adamuz, Renfe ha restablecido esta semana el servicio directo de Alta Velocidad (AVE) entre Sevilla y Barelona, que vuelve a operar en ambos sentidos. Se trata de una de las conexiones trasnversales de larga distancia más importantes de la red española, entre las estaciones de Santa Justa y Barcelona Sants. Aunque la circulación general por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se retomó de forma parcial el 17 de febrero después de que Adif concluyese los trabajos de reparación de la infraestructura, los servicios directos con Cataluña se han mantenido suspensos desde el pasado 18 de enero.

Ahora bien, la operadora ferroviaria ha confirmado que solo habrá un AVE Sevilla-Barcelona diario. "Estamos trabajando en poder recuperar los horarios de hace unos meses", ha aclarado Renfe a través de sus redes sociales. Estos trenes son los que se vieron directamente afectados por el accidente de Adamuz, ya que circulan por la vía transversal que evita la entradas en las estaciones de Madrid y, normalmente, operaban cuatro servicios diarios por sentido.

A todo ello, se deben sumar las limitaciones temporales de velocidad que continúan vigentes en el tramo de Adamuz, lo que puede provocar ligeros incrementos en los tiempos de viaje habituales. Se trata de una medida preventiva, mientras continúan las labores de supervisión técnica en el terreno.

Precios y horarios del AVE directo Sevilla-Barcelona

El AVE directo a Barcelona saldrá todos los días a las 16:17 de la estación de Santa Justa, con llegada a Barcelona Sants a las 23:00 horas. El tiempo de viaje se establece así en 6 horas y 43 minutos. Al momento de redactar este artículo, estos son los precios para la próxima semana en la web de Renfe:

Miércoles 11 de marzo: 90,35€

Jueves 12 de marzo: 103€

Viernes 13 de marzo: 103,30€

Sábado 14 de marzo: 85,85€

Domingo 15 de marzo: 129,10€

Lunes 16 de marzo: 90,35€

Martes 17 de marzo: 77,45€

Se da la paradoja de que este servicio directo no es la alternativa más rápida para viajar a Cataluña: otro tren AVE, con salida a las 15:33 de Sevilla llega a Barcelona a las 21:59 horas, con transbordo en Madrid de 48 minutos. En total, 6 horas y 26 minutos, lo que supone 17 minutos menos que el servicio directo. No obstante, su precio es claramente superior: oscila entre los 64 euros del lunes 16 y martes 17 y los 186 euros del domingo 15.

En lo que respecta a los viajes de regreso de Barcelona, salen a las 8:30, con llegada a Santa Justa a las 14:47 horas. Estos son sus precios:

Jueves 12 de marzo: 103,30€

Viernes 13 de marzo: 129,10€

Sábado 14 de marzo: 90,35€

Domingo 15 de marzo: 103,30€

Lunes 16 de marzo: 90,35€

Martes 17 de marzo: 90,35€

Miércoles 18 de marzo: 77,45€

Por tanto, las combinaciones de ida y vuelta para trenes entre Sevilla y Barcelona pueden llegar a costar a los usuarios hasta casi 260 euros en fin de semana, y en el mejor de los casos, 155 euros para viajes entre semana.

Al margen del AVE, Iryo también ha recuperado su operativa habitual en el corredor sur, con dos circulaciones diarias entre Sevilla y Barcelona, a las 6:54 y 16:26 horas, con precios desde los 85 euros. Los viajes de vuelta desde la estación de Sants salen, por su parte, a las 8:45 y 13:20 horas.