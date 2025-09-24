Una avería provoca retrasos de hasta media hora en trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla

Un tren de Iryo junto a un AVE de Renfe, en los andenes de Santa Justa.

Una avería en dos trenes de la empresa Iryo están provocando retrasos de hasta media hora en los trayectos operados por trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, según ha informado Adif en su cuenta de 'X'.

"Una incidencia en los equipos de a bordo de dos trenes Iryo están causando retrasos medios de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla", señaló el gestor de infraestructuras ferroviarias en sus redes sociales.

En concreto, y según han explicado fuentes de Adif, los retrasos están siendo provocados por dos trenes que circulaban a menor velocidad de la que deberían.