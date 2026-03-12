El Ayuntamiento defiende que la parcela de Santa María del Robledo "es privada" y su desarrollo es "legal”

Tras la protesta ciudadana convocada este miércoles por más de 200 vecinos en el barrio de Santa María de Ordaz, alrededor de la calle Santa María del Robledo, el Ayuntamiento ha defendido que se trata de “una parcela privada edificable desde hace casi 20 años” y que “en noviembre de 2003, gobernando el PSOE, se firmó un convenio entre la Gerencia de Urbanismo y CORPORACIÓN MERCANSIL SA, por el que se ordena la parcela con el uso actual”. Posteriormente, “en 2007 la parcela fue adquirida por Retamar”.

El Ayuntamiento insiste en que “la parcela es de propiedad privada. No es de titularidad pública, por lo que el propietario puede edificar conforme al planeamiento aprobado en 2006”. Asimismo, aclaran que “el aparcamiento actual no es un aparcamiento público. Actualmente los coches aparcan en la parcela porque el propietario no la había desarrollado todavía, pero no es su uso legal ni permanente. Su uso como aparcamiento ha sido tolerado, pero no es su uso legal ni regulado”, segun defienden fuentes municipales a este periódico.

Respecto al proyecto presentado, el Ayuntamiento asegura que “la propuesta actual mejora las condiciones urbanísticas previstas inicialmente, como la cesión de nuevas zonas verdes al Consistorio, que pasarán a ser de uso de todos los vecinos” y que “se crean plazas de aparcamiento para residentes; el proyecto contempla varias plantas de aparcamiento, por lo que la actuación no elimina aparcamiento, sino que genera plazas reguladas y ordenadas”. Por su parte, el Consistorio niega las versiones que apuntan a que el solar es municipal o que haya sido vendido: “Es totalmente falso que ese solar sea municipal. Y también es falso que haya sido vendido por el Ayuntamiento; es una parcela privada desde antes del año 2000”.

Asimismo, señalan que “el Ayuntamiento tiene que tramitar el estudio detalle una vez que el propietario presenta el proyecto en la Gerencia de Urbanismo. Si el Ayuntamiento no aprueba o tramita ese estudio detalle, el propietario puede construir desde residencias hasta un hotel y zona comercial”. Sobre los posibles efectos en los edificios colindantes detallados por el movimiento vecinal que se aprecian en las imágenes, aseguran que “tampoco es verdad que afecte a los edificios colindantes”.