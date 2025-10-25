El Ayuntamiento pone en marcha el nuevo Centro Cívico de Sevilla Este

El Ayuntamiento ha celebrado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a los vecinos el nuevo centro cívico de Sevilla Este, "una moderna instalación municipal que se convierte en un referente de participación ciudadana, acción sociocultural e inclusión social en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca".

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que las obras han supuesto una inversión de 4.526.541,29 euros. Con cerca de 3.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, el edificio triplica la superficie del anterior Centro Cívico Blas Infante, que contaba con 1.112 metros cuadrados, "ofreciendo así más espacios, servicios y oportunidades para el desarrollo de actividades sociales, culturales y formativas".

El alcalde inaugura el nuevo centro cívico de Sevilla Este

Durante la visita, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que este nuevo equipamiento "da un paso más en el compromiso del Gobierno municipal por acercar la administración a los barrios y ofrecer a la ciudadanía espacios modernos, accesibles y llenos de vida". En esta línea, ha añadido que "este centro está llamado a convertirse en un punto de encuentro, de participación y de convivencia, donde las asociaciones, los colectivos y los vecinos podrán desarrollar sus iniciativas y sentirse parte activa de la ciudad".

El nuevo centro cívico se ha concebido como un espacio municipal de encuentro y convivencia, totalmente accesible y adaptado a las distintas necesidades del barrio. Su diseño funcional y luminoso permite aprovechar al máximo cada planta. En la zona baja se ubican el vestíbulo principal, un espacio expositivo y un salón de actos con capacidad para 220 personas, que permitirá acoger conferencias, conciertos y representaciones. También dispone de oficinas de administración, dirección y varias salas multiusos.

En las plantas superiores se reparten las zonas destinadas a la formación, la cultura y el deporte, con aulas de informática, salas de baile y gimnasia, espacios de estudio y diferentes áreas polivalentes. En la última planta se ha habilitado además una terraza con zona verde y un pequeño espacio destinado a huertos urbanos, pensado para actividades comunitarias y educativas.

En total, el edificio cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados útiles y un diseño moderno y eficiente, adaptado a las nuevas formas de participación ciudadana. El alcalde ha subrayado que "Sevilla Este gana un equipamiento de primer nivel que triplica la superficie del antiguo centro Blas Infante y que permitirá acoger más actividades, talleres y proyectos comunitarios". "Queremos que este espacio se convierta en el corazón social y cultural del distrito, un lugar donde se impulse la creatividad, el deporte, la formación y la integración de todos", ha añadido el primer edil.

El nuevo centro cívico se configura así como una plataforma municipal para fomentar la participación ciudadana, promover la acción sociocultural y acercar la administración al ciudadano, además de ser un referente en inclusión social para colectivos como jóvenes, mayores, personas migrantes o en situación de vulnerabilidad. Con su puesta en marcha, el Gobierno municipal contribuye a revitalizar el entorno y dinamizar el barrio, "ofreciendo un punto de encuentro abierto, accesible y activo".

Durante la jornada de puertas abiertas han participado el Instituto Municipal de Deportes (IMD), la Policía Local, Mercasevilla, la Sección de Gestión de Centros Cívicos y el conjunto de trabajadores municipales del Negociado de Zona Este, que han mostrado a los vecinos las nuevas instalaciones y los servicios que el centro pondrá a disposición de la ciudadanía.