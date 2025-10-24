Los vecinos ante el cierre del centro comercial Zona Este: "Nunca tuvo mucho éxito"
El Centro Comercial Zona Este, ubicado frente al Palacio de Congresos de Sevilla, tiene los días contados. Según adelantó esete periódico el recinto cerrará definitivamente el 1 de diciembre, según han confirmado fuentes del propio complejo. Los pocos negocios que aún quedaban abiertos ya han recibido la notificación del fin de sus contratos. Tan solo el gimnasio Basic-Fit seguirá funcionando más allá de esa fecha. La decadencia del complejo se veía venir: cierres continuos, locales vacíos y un Burger King que echó el cierre en junio; tal y como apuntan los vecinos preguntados al respecto por Diario de Sevilla: "Nunca tuvo demasiado éxito este sitio".