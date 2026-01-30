El Ayuntamiento de Sevilla licita la mejora integral del CEIP Borbolla con una inversión de casi 400.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado la mejora integral del CEIP Borbolla con una inversión de casi 400.000 euros. El proyecto contempla la ejecución de obras de tratamiento anti-humedad y otras mejoras. Se trata de una actuación integral sobre uno de los colegios históricos de la ciudad, diseñado por el arquitecto Juan Talavera Heredia y puesto en funcionamiento en 1923, catalogado como BIC.

La actuación se enmarca dentro del Plan de mejoras en colegios públicos y tiene como objetivo resolver de manera definitiva las patologías de humedad existentes, así como adecuar distintos elementos constructivos a la normativa vigente en materia de calidad y salubridad de los espacios interiores. El importe de licitación previsto asciende a 394.101,20 euros.

El centro cuenta con aproximadamente 450 alumnos y arrastra desde hace décadas problemas estructurales relacionados, principalmente, con patologías de humedad. Esas humedades, en gran parte, han sido provocadas por la acumulación de toallitas húmedas en sus arquetas durante décadas.

En años recientes, el colegio ya fue objeto de una intervención por parte del gobierno municipal presidido por José Luis Sanz, que remodeló las pistas deportivas con una inversión de 84.770 euros. No obstante, persisten deficiencias que afectan a la salubridad de los espacios interiores, lo que hace necesaria una actuación de mayor alcance.

El proyecto propone la aprobación del gasto, del proyecto técnico, de la documentación complementaria y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus anexos, que servirán de base para la contratación de las obras. La tramitación urgente de esta actuación se justifica por la necesidad inaplazable de iniciar, a la mayor brevedad posible, el procedimiento de licitación y la posterior ejecución del contrato. El edificio, que según datos catastrales data del año 1902, presenta de forma sistemática patologías de humedad en muros, habituales en construcciones de esta época, que inciden negativamente en la calidad ambiental de los espacios destinados a la permanencia habitual de alumnado y personal.

Detalle de las obras

Las obras incluyen, en primer lugar, tratamientos anti-humedad tanto en el edificio principal como en los edificios perimetrales que conforman las alas derecha, izquierda y central del colegio, mediante la intervención en los paramentos verticales. Asimismo, se instalarán nuevos elementos lineales de recogida y conducción de aguas pluviales en las cubiertas de teja de los edificios perimetrales, con evacuación hacia la red de alcantarillado existente en los patios y, en el caso del ala derecha, también hacia la vía pública.

En los patios se actuará sobre la red de saneamiento, sustituyendo parcialmente los tramos de alcantarillado colmatados por la intrusión de raíces del arbolado. Además, se procederá al sellado de las juntas en el encuentro entre el pavimento y los paramentos verticales exteriores de los distintos edificios, así como a la limpieza de la canaleta perimetral destinada a la recogida, conducción y evacuación de aguas pluviales.

Como complemento a los tratamientos anti-humedad, el proyecto contempla otras mejoras, entre las que destaca la reparación de los paramentos verticales del área de administración afectados por fisuras y grietas ya estabilizadas. Igualmente, se aplicará pintura al silicato en los paramentos interiores verticales y pintura plástica en los paramentos horizontales de toda la planta baja -con excepción de la antigua vivienda del conserje- , así como pintura plástica en los paramentos interiores verticales y horizontales de las plantas primera y segunda del edificio principal y de la planta primera del área administrativa.