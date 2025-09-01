Bajan los delitos comunes en Sevilla y el Gobierno lo atribuye al incremento de Policía Nacional y Guardia Civil

La criminalidad convencional bajó un 6,6% en la provincia de Sevilla en el primer semestre. Así se ha visto reflejado en el Balance de Criminalidad que el Gobierno ha publicado a través del Ministerio del Interior. Este tipo de delincuencia incluye robos con fuerza, hurtos y delitos contra la libertad sexual.

Son 2.069 delitos menos que en el mismo periodo del pasado año. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajan un 13,1 %; los hurtos se reducen un 11,7 % y los delitos contra la libertad sexual descienden un 10,1 %. En cuanto a la ciberdelincuencia, existe un aumento del 24% en una tendencia que se repite en todo el país.

"La mejora de los datos de criminalidad que se vienen registrado en los últimos años van de la mano del incremento constante de Policía Nacional y Guardia Civil", ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha hecho balance este lunes. Los datos revelan que la Guardia Civil ha aumentado su presencia un 7,1% y que la Policía Nacional ha aumentado su plantilla un 6,9%. "Una tendencia de bajada en la criminalidad en Sevilla que se repite por segundo año”, declaró Toscano.

En la ciudad de Sevilla, la mejora es aún más significativa. La criminalidad convencional de la ciudad ha caído un 9,3 % en relación a 2024 y el total de delitos ha descendido un 4,7 %, mientras que la cibercriminalidad ha aumentado un 17,1 %. En general, la capital ha visto reducida tanto su tasa de criminalidad, como la incidencia de delitos graves: las agresiones sexuales con penetración se han reducido un 14,7 %, los hurtos un 13,5 % y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 12,2 %.