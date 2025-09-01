La ciberdelincuencia sigue disparada en Sevilla: uno de cada cinco delitos son ya telemáticos

La ciberdelincuencia sigue creciendo de forma exponencial en Sevilla, hasta el punto de que uno de cada cinco delitos cometidos en Sevilla son ya mediante medios telemáticos. No es un fenómeno exclusivo de la capital andaluza, sino general en todo el país. El auge de los ciberdelitos empaña una estadística de criminalidad muy positiva en cuanto a los delitos convencionales, que están en una de las fases más bajas de los últimos años. En cambio, las estafas informáticas siguen disparadas y no paran de crecer.

Así lo constata el último balance trimestral de criminalidad, publicado este viernes por el Ministerio del Interior. Entre enero y junio de 2025, en la capital andaluza se registraron 25.653 delitos. En el mismo periodo del año pasado, el dato fue de 26.922. Esto supone una caída interanual del 4,7%. La bajada, sin embargo, sería del 9,3% si no se incluyeran en la estadística los ciberdelitos.

De los delitos contabilizados en el primer semetre del año, 5.486 fueron cometidos a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, más del 21% del total. Y el crecimiento también fue importante, del 17,1%, pues el año anterior se contabilizaron 4.686 ciberdelitos. La gran mayoría de ellos, 4.779 en el primer semestre de 2025, fueron estafas informáticas. Estos timos crecieron más de un 13% entre un año y otro, pues el año anterior se registraron 4.218.

En la provincia, la proporción de ciberdelitos sobre los convencionales es todavía mayor y representan casi el 23% del total. En los primeros seis meses del año en curso, se denunciaron en las comisarías y cuarteles de la provincia 50.955 delitos, de los que 11.723 fueron tecnológicos. La caída de la criminalidad convencional fue del 6,6%, pero la ciberdelincuencia creció un 24%, por lo que el conjunto total de la criminalidad sólo decayó un 1%,

Esta consolidación de la ciberdelincuencia ha cambiado por completo el panorama de la delincuencia en los últimos años, donde este tipo de timos son ya la segunda modalidad delictiva, sólo superada por los hurtos. Para comprender mejor todavía la evolución de la cibercriminalidad, y su impacto sobre el conjunto de la criminalidad, Interior apunta que las estafas informáticas sumaron en España 412.850 delitos en el período anual de 2024 y 70.178 hechos registrados en el mismo período de 2016, ambos años con datos del conjunto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Eso implica que, en apenas nueve años, las estafas informáticas conocidas en el año 2024 crecieron un 488,3% sobre las registradas en 2016.

Recientemente, la Policía Nacional alertó del incremento en Sevilla de la conocida como estafa del like, que se propaga principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería. Este esquema engañoso, disfrazado como una oportunidad laboral sencilla y bien remunerada, ha empezado a afectar a miles de sevillanos y usuarios en todas partes del mundo.

La estafa funciona bajo una apariencia inofensiva. Los estafadores contactan con sus víctimas por aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o incluso correos electrónicos. Lo hacen con una suculenta oferta para ganar dinero, simplemente por dar likes o me gusta a publicaciones en redes o interactuar con contenido online. A cambio, prometen comisiones diarias o pagos inmediatos por cada tarea realizada.

Inicialmente el trabajo parece legal, se paga una pequeña cantidad por unas cuantas tareas, generando de esta forma confianza en la víctima. Sin embargo, en poco tiempo, los estafadores piden a las mismas que hagan depósitos “para acceder a mayores ganancias” o “recuperar fondos retenidos”, pero finalmente el dinero invertido nunca se recupera, y los delincuentes desaparecen con las transferencias realizadas.

Los ciudadanos que caen en estos engaños suelen ser personas jóvenes en búsqueda de ingresos rápidos, personas desempleadas o usuarios que desconocen como funcionan este tipo de fraudes.

Otra de las estafas informáticas más extendidas en los últimos meses en Sevilla es la conocida como el vishing. Se trata de un timo que se ampara en supuestas ofertas y mejoras de contrato por parte de operadoras de telefonía, en los que las víctimas nunca reciben los terminales de alta gama por los que han pagado. A este timo hay que unir otros ya clásicos que siguen funcionando, como los del hijo en apuros o el del Man in the middle, éste más enfocado a las empresas.

En el capítulo de la delincuencia tradicional, en Sevilla bajaron la gran mayoría de los delitos, pero hubo algunos crecimientos llamativos. Los que más subieron fueron los homicidios o asesinatos en grados de tentativa (no así los consumados), que pasaron de 14 a 22. Traducido a porcentajes, fue un crecimiento del 57%, pero hay que tener en cuenta que son cifras muy bajas, por lo que los porcentajes aparecen inflados.

Más llamativo es el caso de los robos de vehículos, que subieron un 25,7%, pasando de 541 a 680. Esto supone que cada día se sustraen en las calles de la capital andaluza unos cuatro coches y/o motos.

Subió también en un 6,2% el tráfico de drogas, si bien este delito suele estar asociado a la presión policial, pues apenas hay denuncias en este campo. El último tipo delictivo que subió ligeramente fue el de los robos con fuerza en domicilios, que pasaron de 471 a 474, experimentando una variación interanual del 0,6%. Las riñas tumultuarias con lesiones y los secuestros se quedaron igual que el año pasado. El resto de delitos bajaron, algunos de ellos considerablemente.