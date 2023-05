Cien años entre azahares, el centenario del trianero Barrio León

El Barrio León cumple 100 años. Un remanso de paz alejado del bullicio de San Jacinto o Pagés del Corro en pleno corazón de Triana. Su nombre se debe al terrateniente José León y León, antiguo propietario de la Huerta de la Torrecilla, donde se edificarían posteriormente las viviendas. Es el barrio más antiguo de los que conforman la Triana actual.

El imaginario colectivo de una barriada sevillana contiene todos los componentes que ofrece el Barrio León: un mercado de abastos, una plaza con bancos donde pasar la tarde al fresco o un grupo de vecinos con historias interminables. Las calles están repletas de naranjos y la fragancia que las envuelve en primavera es sublime.

Después de pasar prácticamente toda su vida en el Barrio León, Santiago Martín Moreno, poeta y escritor sevillano, lo describe así en uno de sus libros, El Barrio León en el recuerdo: "Y en el atrayente marco de estos últimos, el relieve genuino del Barrio León. Un barrio al que se llega, cuando acabado el paseo por la sin par calle San Jacinto y el comienzo de la moderna Ronda de Triana, en un tiempo de antiguas cocheras de los tranvías...".

"El Barrio León tuvo hasta una plaza de toros donde debutó por primera vez Francisco Vega de los Reyes, más conocido como Gitanillo de Triana", añade Santiago. Elegido trianero de honor en 1998, este vecino relata emocionado cómo fueron los inicios del Barrio León. "Fue la zona más industrial de todo el orden sevillano. Había fábricas de paraguas, de colchones, de mármoles, de gorras. Esto era una maravilla", explica. "Se empezó a construir entre finales de 1922 y principios del 23", apunta. "La Plaza de Anita es testigo de aquellos maravillosos años".

Y si de personajes conocidos del Barrio León se trata, es el turno de Bienvenido Puelles Oliver. Componente indiscutible en la historia de la Hermandad de San Gonzalo. Fallecido en julio de 2022, Bienvenido Puelles, fue nombrado hermano mayor en dos ocasiones. Bienve, como se le conocía en el mundo cofrade, hizo mucho por la hermandad, sobre todo por la caridad y la labor social de la misma. Además, formó parte de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de esta cofradía. Trianero de cuna, su infancia y la de toda su familia la pasó en la calle Cristo del Soberano Poder.

Elegido por la comisión de la Velá de Santiago y Santa Ana trianero de honor en el año 2009, Bienvenido Puelles es autor de varias marchas para bandas de cornetas y tambores entre las que destaca la clásica Réquiem. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Sevilla rendía homenaje al compositor y cofrade con la rotulación de una calle en el Barrio León.

Su hija, Alejandra Puelles, recuerda la labor de su padre en el barrio con nostalgia. "Mi padre moría por la Hermandad de San Gonzalo, todo el que sea trianero lo sabe", apunta. Recuerda su infancia con cariño. "El Barrio León siempre ha sido como un pequeño pueblo dentro de Triana", apunta Alejandra. "Cuando no había aire acondicionado, en las noches de verano, los vecinos sacábamos las sillas a la puerta hasta las tantas y ahí pasábamos las horas... tengo muy buenos recuerdos", apunta Puelles.

El Mercado de San Gonzalo, situado en la plaza de San Martín de Porres, es sin duda uno de los iconos principales del Barrio León. Cuenta con varios puestos de venta de pescado, carne, frutas o verduras. Es una plaza de abastos muy pequeña en comparación con otros mercados de la ciudad, pero con todos los puestos necesarios para llenar la cesta de la compra y, por qué no, el estómago.

Este es el caso del bar de Francisco Gómez. "Algunas vecinas me cuentan que, cuando sólo era un bebé, al terminar de amamantarme, mi madre me dormía en cajas de tomates. Como para no ser mercader", apunta Francisco. "Hace más de cuarenta años que estamos aquí. Mis abuelos tenían una frutería justo enfrente del bar, mi hijo trabaja en el la carnicería de la entrada... somos puros del Mercado de San Gonzalo, y nos encanta".

"Mi bar tiene mucho duende. Está dentro de una plaza de abastos, con una solera que sedujo a artistas de la talla de Chiquetete o el gran Manuel Molina", destaca Francisco.

Dejando atrás el mercado, se encuentra la conocida semillería de Andrés Hermoso. "Originariamente, el local era una mercería, allá por 1965", explica Andrés. "Ahora, esta tienda forma parte del alma de Triana y del Barrio León. Entre mis clientes y yo existe una relación que supera lo laboral. Somos un verdadero barrio".

En principio, Andrés vendía semillas de siembra y comestibles, pero llegó un momento en el que los vecinos le demandaban más variedad de productos, por lo que, como él mismo comenta, "se convirtió en una especie de frito variado". El comerciante se enorgullece de tener una "tienda en el barrio de Triana para los trianeros".

Hablemos ahora de la fe de este rincón de Triana, de la devoción del Barrio León. Hablamos de San Gonzalo. "El Señor del Soberano Poder me salvó la vida después de una gran pérdida familiar", confiesa una de las vecinas más veteranas del barrio. "Cada mañana me siento frente a él y le doy gracias por protegernos a mis nietas y a mí".

Cada Lunes Santo, el Barrio León se viste con las mejores galas para que la hermandad se dirija a la Catedral y realizar así su estación de penitencia. "Los Lunes Santo son días de gozo en mi casa. Para mi familia y para mí, el tiempo se detiene por ver al Señor y a la Virgen de la Salud", comenta esta vecina.

Como casi todo lo que existe en el Barrio León, la iglesia de San Gonzalo también tiene su historia. El nombre de la parroquia se debe al general Gonzalo Queipo de Llano y su esposa, Genoveva Martí, quienes estuvieron presentes en el inicio de la obra.

La Asociación de Vecinos del Barrio León

El duende y el alma del Barrio León siempre han sido sus vecinos. Personas que pelearon desde el primer momento por conseguir mejorar las condiciones de vida de la zona pagando 100 pesetas de entonces al mes. En 1978, con este objetivo, entre otros, se creó la asociación de vecinos ni siquiera estaba estaba permitido hacer reuniones en público.

Una madrugada, Santiago Martín Moreno, junto con otros vecinos, decidieron reunirse en un garaje prácticamente a escondidas y ahí empezó todo. "La verdad es que le echamos coraje a la situación, pero era lo que teníamos que hacer", explica Santiago.

"Conseguimos que se reurbanizara el barrio, que las calles contaran con placas para que el tráfico se regulara. En aquella época aquí había un descontrol absoluto, lo que significaba constantes atropellos. También peleamos para que los niños tuvieran una zona de juego y que así, dejaran de pasar las horas en los refugios antiaéreos", explica. "La reconstrucción de la Plaza Anita o lo que hoy es la Ronda de los Tejares, por donde antes pasaban las vías del ferrocarril también fue obra de nuestro trabajo".

Pero, con el paso de los años, la asociación no fue bien, y ese proyecto que se llevó a cabo con tanto esfuerzo y trabajo, terminó despareciendo. "Ha llegado mucha gente nueva al barrio que ya se ha encontrado todo hecho. Nada tiene que ver con el Barrio León en el que me crie", añade. "El sentimiento de pertenencia a esta zona de Triana que sentíamos a final de los años 70 y que nos empujaba a pelear, ha desaparecido".

El escritor añora las tardes de primavera en las que el Barrio León se convertía en una sola familia donde todo el mundo se conocía. "Ahora nadie sale de su casa, casi nadie se conoce. Aquí íbamos todos a una". Hoy, con 80 años, Santiago admite que siempre guardará como el mayor de los tesoros las historias y logros que consiguió para el barrio de su vida. "Triana, por siempre Triana".