Las bases para participar en el programa de convivencia intergeneracional de la Universidad de Sevilla: Recados y ocio a cambio de alquiler gratis

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, lamentaba este miércoles el fallecimiento de una usuaria del programa de Convivencia de Estudiantes Universitarios con Personas Mayores a causa de un incendio en su domicilio de la calle León X, en el barrio de La Macarena. El suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado 14 de enero, donde la víctima, de unos 80 años, resultó gravemente herida y falleció posteriormente. La joven con la que convivía, de nacionalidad argelina y estudiante de Filología en la US, se encuentra ya en prisión provisional como presunta autora del homicidio.

La institución hispalense desarrolla este programa desde 1992, con el objetivo de promover las relaciones intergeneracionales en el marco de la convivencia, la ayuda mutua y la solidaridad. En virtud del programa, el estudiante obtiene alojamiento gratuito durante el curso académico en el domicilio de las personas mayores, personas con diversidad funcional o familias monoparentales, a cambio de compañía y colaboración en las tares domésticas. Pero ¿cuáles son los requisitos para participar?

El Programa pone a convivir "perfiles compatibles"

Según consta en las propias bases del programa, los convivientes establecen sus propias normas que quedan recogidas en un acuerdo. En este mismo documento se establece que el estudiante desarrollará las actividades asignadas de modo que no entorpezcan sus obligaciones académicas.

Los estudiantes interesados en participar en el programa deben cumplimentar un formulario de solicitud, a través del que la organización consulta acerca de los motivos que le llevan a interesarse por la iniciativa, cómo han sido sus experiencias pasadas al vivir fuera del domicilio familiar o la frecuencia con la que acude a su lugar de origen durante el curso. Otras de las preguntas tienen que ver sobre las rutinas diarias del estudiante, qué problemas cree que pueden surgir durante la convivencia, su experiencia en el trato con personas mayores o dependientes, así como las tareas que estaría dispuesto a asumir: recados, hacer la compra, supervisar la toma de medicación, pasar tiempo juntos, etc.

La Universidad de Sevilla se compromete de manera implícita a buscar "alguien que se ajuste a su perfil de convivencia" al principio de cada curso. Por otro lado, las personas alojadoras interesadas deben ponerse en contacto directamente con la organización del programa, que concertará una cita en su domicilio.

Más de 1.000 beneficiarios a lo largo de tres décadas "sin incidentes"

La institución académica destaca en un comunicado la "espléndida aceptación" entre los beneficiarios de este programa social que ha funcionado los últimos 34 años "sin incidencias". En total han participado más de 1.100 personas y en 2025 se registraron más de 20 parejas que iniciaron la convivencia.

La Universidad de Sevilla ha instalado ahora un punto de información en el Vicerrectorado Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad para atender todas las dudas que le puedan surgir a los usuarios del citado programa. Del mismo modo, la institución está recabando información para analizar si se deben implementar medidas preventivas adicionales.

La víctima fue trasladada la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío

El incendio se produjo sobre la 1:10 horas de madrugada en un piso de la calle León X el pasado 14 de enero, tras una discusión entre las participantes del programa, en la que la anciana habría intentado echar a la joven de su casa. La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo y entró en parada cardiorrespiratoria. Pese a que los servicios de emergencia pudieron reanimarla, la octogenaria terminó falleciendo a causa de las lesiones sufridas en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío.

A la mañana siguiente, la Policía Científica concluyó que el incendio había sido provocado. Tras la investigación se procedió a la detención de la estudiante como presunta autora de un delito de homicio y de otro de incendio y se decretó su ingreso en prisión provisional.