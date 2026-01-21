La víctima del incendio compartía vivienda con su presunta asesina en el Programa de Convivencia de la Universidad de Sevilla

La joven de nacional argelina detenida como presunta autora del incencio en una vivienda de la calle León X que causó de la muerte de una mujer de aproximadamente 80 años convivía con la víctima dentro del programa de Convivencia de estudiantes universitarios de la Universidad de Sevilla, donde estudiaba Filología.

Este programa funciona en la institución académica desde el año 1992 y facilita la estancia en la ciudad de alumnos de fuera que necesitan alojamiento a cambio de convivir y servir de apoyo a personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales. Este proyecto tiene como objetivo fomentar las relaciones intergeneracionales, la ayuda mutua y la solidaridad, permitiendo que estudiantes y personas mayores compartan hogar y experiencias cotidianas.

Según recoge la institución en las bases del mismo, se trata de u"n programa de ayuda mutua, que consiste básicamente en obtener, por parte del estudiante, alojamiento gratuito en el domicilio de las personas mayores, personas con diversidad funcional o familias monoparentales, a cambio de compañía, ayudas en pequeñas tareas de la casa ir a la compra". Asimismo, detalla que "la convivencia establece sus propias normas que quedan recogidas en un acuerdo de convivencia" y que el mismo debe respetar que las actividades a desarrollar por el estudiante "se realizarán de forma que no entorpezcan sus obligaciones académicas".

Por su parte, la Universidad explica que el estudiante interesado debe inscribirse a través del formulario indicado, y que la persona alojadora interesada debe ponerse en contacto directamente con institución a través del teléfono o de la solicitud de asesoramiento y cita previa abajo indicado y concertaremos una cita en el domicilio.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha expresado este miércoles su profunda consternación por lo sucedido y ha calificado los hechos como una "absoluta desgracia".Vargas ha subrayado que el programa lleva décadas funcionando "sin incidencias", aunque la universidad está recabando información para analizar si se deben implementar medidas preventivas adicionales. La rectora ha expresado su más sentido pésame a la familia y amigos "en nombre de toda la institución". "La Universidad de Sevilla comparte el dolor en estos momentos tan difíciles y les ofrece todo su apoyo y solidaridad", ha difundido la institución en un comunicado

El incidente se produjo en la madrugada del 14 de enero en la vivienda compartida, donde la víctima resultó gravemente herida por el incendio y falleció posteriormente a causa de sus lesiones. La joven conviviente, que estudiaba Filología en la US, formaba parte de este programa diseñado para promover la convivencia, el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre generaciones.