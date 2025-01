Los Bomberos de Sevilla aprenden técnicas de cerrajería para abrir puertas sin causar daños

Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla se forman en técnicas de cerrajería para abrir puertas sin causar daños. Este aprendizaje responde al elevado número de servicios que hacen los funcionarios del servicio de extinción de incendios y salvamento relacionados con las aperturas de puertas. Durante el año pasado, en Sevilla capital, hubo unas 800 salidas de los Bomberos para entrar en viviendas en las que había dentro una persona mayor que se había caído o que necesitaba ayuda. Estos trabajos supusieron un 15% del total de las intervenciones del cuerpo, por delante de los propios incendios en vivienda. Son casi tres intervenciones de este tipo al día.

Antes, los Bomberos abrían la puerta derribándola, rompiendo la cerradura o con métodos mucho menos delicados. Esto provocaba un destrozo en la puerta de la vivienda, que solía quedar inservible, con lo que dejaba también al anciano rescatado en una situación de vulnerabilidad, pues no tenía recursos suficientes para afrontar las reparaciones o tenía que pasar varios días con un cierre provisional. Para evitar esto, los Bomberos empezaron hace unos años a formarse en métodos de cerrajería, según explicó el bombero David Romera. "Es un trabajo laborioso por el que hemos ido apostando año tras año".

Es ahora cuando han perfeccionado este tipo de técnicas, hasta el punto de que son capaces de abrir una puerta en tres segundos sin causar ningún destrozo. Uno de los métodos que utilizan es un copiado in situ de la llave, del que este lunes hicieron una demostración ante el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que visitó el Parque Central, en los bajos del Puente de San Bernardo. Evidentemente, los bomberos no revelaron demasiados detalles de sus trabajos para no dar pistas a los ladrones. Sí comentaron que también pueden aplicar estas técnicas para el rescate de personas atrapadas en ascensores.

"Tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos del mundo, y para que eso siga siendo así hay que dotarlo de mejoras permanentemente", indicó Sanz, que criticó el "abandono" que el servicio ha sufrido en los últimos años. "Sevilla tenía una deuda con los bomberos", añadió el regidor, que explicó que para saldarla implantará una batería de medidas en cinco ámbitos. Uno de ellos es precisamente el de la formación en técnicas de cerrajería.

Pero también habrá una ampliación de la plantilla, pues está previsto que se incorporen 45 personas durante este año y otras 67 bien a finales de 2025 o a principios del 2026. Además, se mejorarán las condiciones labores y salariales de los bomberos, a través de un acuerdo firmado con el sindicato, que se aprobará en la junta de gobierno.

En cuanto a las instalaciones, el alcalde aseguró que "los bomberos de Sevilla muchas veces tenían que pasar muchas horas al día en instalaciones indignas para un cuerpo reconocido como de los mejores del mundo". De ahí que anunciara un plan de mejora de las instalaciones. "El Parque Central y el del Polígono Sur ya tenían proyectos de mejora, pero no se retomaron hasta finales de 2023 y principios de 2024. Hubo que actualizarlos por la subida de los precios y los cambios de normativa. En abril de 2024 se validó la tramitación y espero que este año se hagan obras por 1,8 millones en estos dos parques".

Lamentó Sanz que la reforma del parque de la Carretera Amarilla lleve seis años paralizada y avanzó que se licitará el proyecto durante el primer semestre del año. En el caso de Pino Montano, recordó que habrá una inversión de 5 millones tras la cesión de una parcela de 9.000 metros cuadrados de la Gerencia Municipal de Urbanismo. "Ya se trabaja en la redacción de pliegos del proyecto básico, que será una realidad este año".

"Sorprendentemente, esta ciudad no tiene ningún parque de bomberos al otro lado del río", dijo Sanz, que rescató la idea del parque fluvial, aunque no concretó plazos ni inversiones. "Seguimos trabajando para ver cuál será la ubicación ideal de ese futuro parque fluvial, que dé servicio no sólo al río, sino también a Triana, Tablada, Los Remedios, el Tardón y la Cartuja", apuntó.

A través de la delegación de Edificios Municipales, se pondrán en marcha contratos de mantenimiento para, antes de que se acometan las reformas integrales, ir mejorando los aseos, las filtraciones de agua en las cubiertas, el revestimiento de zócalos y otras deficiencias. "Los retrasos en las obras provocaron que el deterioro de las instalaciones haya ido creciendo día a día".

El último capítulo de esta batería de medidas es la mejora de los medios materiales del cuerpo. Este mismo lunes ha llegado al parque Central un nuevo camión autobomba, que será especialmente útil para los incendios de pastos y vegetación en los meses más cálidos del año, además de tener una gran capacidad de agua para los siniestros urbanos. "Es el primer vehículo pesado de este tipo del que disponemos y pretendemos que haya uno por parque en los próximos años. Tiene un motor Escania pero su equipación la hace una empresa sevillana y pionera, como es Surtruck.

También se trabaja en la renovación de cascos, de equipos de protección individuales para trabajos en altura, en el mobiliario de los parques, los colchones, los aparatos de los gimnasios, la radiotelefonía, los vehículos deportivos, los equipos de salvamento y de respiración autónoma. "Tenemos una obsesión por mejorar la equipación de estas personas que velan por la seguridad del resto de la ciudadanía", concluyó Sanz.