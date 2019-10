El cadáver del ciudadano brasileño que lleva un mes en el Virgen del Rocío será enterrado en Los Palacios

El ciudadano brasileño, fallecido en el Hospital Virgen del Rocío y cuyos restos están desde hace más de un mes en las cámaras refrigeradas el mortuorio del centro, según denunció el sindicato CSIF, será enterrado este mismo jueves o mañana viernes, como muy tarde, en el Cementerio Municipal de Los Palacios, donde estaba empadronado desde hace aproximadamente un año y los gastos los asumirá el Ayuntamiento.

Así lo ha confirmado la concejal de Bienestar Social de Los Palacios, Carmen María Molina, quien se ha mostrado sorprendida por que se haya apuntado a la desidia del Consistorio, que debe hacerse cargo de entierros de beneficiencia, con este caso.

Así, señala que se empezó a trabajar desde el minuto uno, pero que no ha sido fácil contactar con todos los familiares del difunto, en distintos lugares, y cumplimentar los trámites burocráticos.

El fallecido está casado legalmente en Brasil, donde vive su mujer. También tiene hijos biológicos tanto en ese país como en España, en concreto en Zamora. Asimismo, convivía con una pareja en Los Palacios, con la que tiene otro hijo.

Ha habido que contactar con todos esos familiares y verificar que no se hacían cargo del cadáver. También, que no tenía recursos propios y que no los tiene su pareja en Los Palacios.

La edil insiste en que estaban en contacto con el mortuorio, que es incierto que los trámites se hayan retrasado por la celebración de la feria del muicipio, la semana pasada, y que tal y como se comunicó se ha resuelto en el plazo que estimaban.

CSIF había denunciado que el hecho de que el cadáver permaneciera tanto tiempo en esas cámaras refrigeradas, que están pensadas para un breve espacio de tiempo, por realización de una autopsia o mientras se tramita el sepelio, es anómala e, incluso, peligrosa puesto que "la descomposición del cuerpo, aunque se ralentice, sigue su curso".