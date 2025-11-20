Cae desde gran altura un aseo portátil de la obra del Puente del Centenario de Sevilla

Caída de un aseo portátil de la obra del Puente del Centenario

Un aparatoso incidente ha tenido lugar en el Puente del Centenario de Sevilla cuando un aseo portátil se precipitó desde gran altura mientras era transportado mediante una grúa en las obras de sustitución de los tirantes de la infraestructura.

El suceso, que ha quedado registrado en los vídeos publicados en redes sociales por el usuario de TikTok @tanqueta567, muestra el momento exacto en que el retrete portátil cae e impacta violentamente contra los carriles centrales del puente.

Los hechos se produjeron alrededor de las 17:30 de la tarde de este jueves. Afortunadamente, no golpeó a ningún vehículo, lo que evitó una posible tragedia. No se ha registrado ningún herido ni daños materiales como consecuencia del accidente.