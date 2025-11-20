Suspendida la actividad en el aeropuerto de Sevilla por un aterrizaje de emergencia

Un aterrizaje de emergencia ha obligado a suspender la tarde de este jueves las operaciones en el aeropuerto de San Pablo. El aeródromo permanece en este estado para facilitar las tareas de retirada del avión, que ha aterrizado con éxito y en cuyo interior no consta que haya personas heridas. Se trata de un avión de Ryanair que había partido de Sevilla con destino Marrakech y, ya en el aire, se ha detectado que tenía el tren de aterrizaje roto y no podía desplegarlo. El piloto ha tomado la decisión de regresar al aeropuerto de San Pablo para tomar tierra en un aterrizaje de emergencia.

En el interior del avión viajaban 187 personas. Algunas fuentes apuntan a que pudo sufrir un reventón durante el despegue. En cualquier caso, el avión ha estado orbitando alrededor del aeropuerto y dando vueltas para quemar el combustible que le quedaba antes de comenzar las maniobras de aterrizaje. Emergencias 112 ha avisado a los distintos servicios a las 16:52 horas. Minutos antes de las cinco y media de la tarde, el avión aterrizó con éxito, los pasajeros se encuentran bien y no hubo mayores incidencias.

No obstante, al tener el tren de aterrizaje roto, el aparato está parado y obstaculizando la pista. Para sacarlo necesita la ayuda de un tractor o máquina similar que lo pueda remolcar. Para facilitar estas tareas, se ha ordenado la suspensión de las actividades en el aeropuerto de San Pablo. En estos momentos no puede ni despegar ni aterrizar ningún vuelo en Sevilla, según confirman fuentes de AENA. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá esta suspensión.

Una decena de vuelos que tenían previstas sus llegadas a Sevilla han sido ya desviados a otros aeropuertos, mientras los que tenían que hacer sus salidas en estos momentos están retrasados.